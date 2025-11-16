FC Project FiT y 3 Hermanos, por la Copa

Tras semanas de competencia y grandes esfuerzos en el terreno de juego, las escuadras del FC Project Fit y Deportivo 3 Hermanos tienen ante sí la posibilidad de conquistar el título de Copa de la 1ª División, en la Liga Independiente de Futbol Tuxtla. Estas dos escuadras disputarán la gran final este domingo, a las 12:00 horas, en el campo uno del parque recreativo Caña Hueca.

El FC Project Fit llegó sobrado al duelo definitivo, tras golear en las semifinales al representativo de Plásticos por 5 a 1. Reylerín Cruz lideró el triunfo al poner un triplete, mientras que Henry Balbuena y Eddy Aguilar marcaron los otros tantos; del lado rival, el gol de la honra lo hizo Marco Márquez.

Vale la pena recordar que estos dos mismos equipos se enfrentaron también en semifinales pero del Torneo de Liga, y ahí Plásticos Pablín dio una gran batalla forzando al empate 1-1 en 90 minutos, para que su rival se llevara el pase en penales (4-2).

De esta forma, el FC Project Fit no sólo jugará este domingo por el título de Copa, sino que el próximo fin de semana irá por el premio mayor y aspira a lograr el “doblete” ganando ambos torneos.

El otro finalista

Por su parte, Deportivo 3 Hermanos dio la sorpresa al dejar en el camino a Lobos FC, por marcador de 3 a 1 para instalarse en el duelo definitivo por la Copa.

Sergio Gómez, Salvador Arreola y Omar Cruz fueron los autores de los tantos para la victoria, mientras que por los licántropos descontó Diego Gómez.

Pese a la amargura de la derrota, para Lobos FC queda la ilusión de ganar la Liga y pues curiosamente ganó en semifinales al Deportivo 3 Hermanos —también en penales— por lo que espera unos días más para la definición del título más importante que ofrece la Liga Independiente que preside el contador Luis Gordillo Domínguez.

Es así como FC Project Fit y Deportivo 3 Hermanos accedieron al duelo por la Copa donde, si 90 minutos no son suficientes para definir al ganador, se procederá a ejecutar una tanda de penales.

Partidos amistosos

Además, fueron programados par de encuentros amistosos, a disputarse también en el campo uno del parque capitalino.

Para las 14 horas, Deportivo San Francisco medirá fuerzas contra Magia FC, en tanto que Toluca FC enfrentará al Modelo FC, en partido programado para las 6:00 de la tarde.

La directiva de Liga Independiente de Futbol Tuxtla, A. C., lanzó un último aviso para los clubes que estén interesados en participar en el Torneo de Pretemporada 2025-2026, certamen de preparación que dará inicio a finales de este mes de noviembre.

Las inscripciones están abiertas en las oficinas de la Liga Independiente, ubicadas en la calle 1ª Oriente Norte número 509, colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez y el costo de inscripción por equipo es de mil pesos.

Para poder registrarse es necesario acudir a llenar las cédulas de registro oficiales, formatos se podrán solicitarse en las oficinas de la liga, en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes y para mayores informes también están a disposición los números telefónicos 9616133808, 9611979777, 9611193516 y 9611070028.