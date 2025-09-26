Fecha 4 abre en el Centro de Formación UDS

Sumar su segunda victoria de la Temporada 25-26 y colocarse de lleno entre los punteros del Grupo 2 es la asignatura a cumplir para la Universidad del Sureste (UDS) FC en su encuentro de la fecha 4 contra Antequera FC. El partido tendrá lugar este viernes, a las 15:00 horas en el Centro de Formación UDS de Comitán de Domínguez.

Los dirigidos por Vicente Nieto dieron la sorpresa en la pasada Fecha 3 tras haberle arrancado dos puntos como visitante a Tapachula FC, con el que empató 1-1 y superó en la tanda de penales por el extra con marcador de 4-1.

UDS FC cuenta con 5 unidades que los colocan de momento en el 8º lugar del pelotón, mientras que su rival en turno, Antequera FC, figura en 6º, con apenas un punto más. En caso de ganar, UDS estaría igualando al primer lugar, Chapulineros de Oaxaca, que tiene 8 unidades en su haber.

Lechuzas en Top-10 nacional

De cara a esta nueva jornada de acciones en el circuito profesional, destaca que el equipo chiapaneco, Lechuzas UPGCH, aparece en el Top-10 de la división por promedio de puntos, al contar con 6 unidades en dos partidos disputados. Los dirigidos por Víctor Hugo León Ramírez cuentan con paso perfecto de 3 unidades por juego, por lo que aparecen en el 6º lugar del escalafón de entre 240 franquicias participantes.

El primer lugar lo ocupa el Deportivo Delfines de Coatzacoalcos con el mismo promedio, pero conseguido en tres jornadas con igual número de victorias.