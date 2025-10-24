Fecha 8 inicia en el Centro de Formación UDS

Con el objetivo de escalar posiciones y acercarse a la zona alta del grupo 2, Universidad del Sureste (UDS) y Huracanes de Arriaga se enfrentan este viernes en el arranque de la fecha 8 de la Liga TDP. El Centro de Formación UDS acogerá el partido, programado para las 15:00 horas.

UDS llega a este compromiso en casa con el deseo de sacarse la espinita, luego de haber caído goleado (0-4) en la fecha más reciente, ante Lechuzas UPGCH, en tanto que Huracanes cobró motivación en su último juego, en el que arrasó con la Universidad Euroamericana (4-0).

UDS, en mejor posición

Los pupilos de Vicente Nieto quieren consolidarse en este inicio de campaña, en el que acumulan tres victorias, a cambio de un empate y tres derrotas.

Han ganado sus dos más recientes encuentros en casa, por lo que tratarán de mantenerse en esta inercia positiva e hilvanar un tercer triunfo como local que les permita salir de la parte media de la clasificación. Por su parte, Huracanes figura en el onceavo lugar del grupo 2 con 9 puntos y buscará rebasar a UDS ganándole en su propio campo.

Lechuzas sigue de líder

Antes de esta jornada del campeonato, destaca que Lechuzas UPGCH se mantiene como líder del grupo 2 con 18 unidades, además de encabezar el escalafón nacional por su promedio de puntos —3 por partido— de entre 240 franquicias.

El equipo universitario tiene además la mejor defensa, pues aún no ha permitido goles en su portería, mientras que, a nivel individual, destaca Daniel Cruz López como el octavo mejor anotador de toda la liga, con 8 dianas.

Para esta fecha, otros dos cuadros chiapanecos jugarán como locales, el domingo 26 de octubre. A las 12:00 del día, en el campo del Tec de Monterrey, Pavones ADMC recibe al Deportivo Napoli de Tabasco; mientras que para las 3:30 de la tarde, el estadio Flor de Sospó será el escenario para el partido entre el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) y el Cruz Azul Lagunas de Oaxaca.