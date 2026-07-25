Fecha dos continúa este sábado

La actividad de la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX continuará este sábado con tres atractivos encuentros que pondrán en juego puntos importantes para equipos que buscan consolidar un buen inicio de campeonato o conseguir su primera victoria del certamen.

Las acciones comenzarán en el estadio Akron, donde Guadalajara recibirá a FC Juárez a las 17:07 horas. El Rebaño Sagrado intentará aprovechar la localía para sumar un resultado positivo ante unos Bravos que buscarán sorprender y mantenerse como un rival incómodo en este arranque de torneo. El duelo genera expectativa por la necesidad de ambos clubes de escalar posiciones desde las primeras fechas.

Más tarde, la emoción se trasladará a la Comarca Lagunera, donde Santos Laguna enfrentará al Atlas en el estadio Corona. Ambos conjuntos llegan con la misión de sumar unidades que les permitan mantenerse en la pelea por los primeros lugares, en un compromiso que suele ofrecer intensidad por el estilo ofensivo de ambas escuadras.

La jornada sabatina cerrará en el Universitario, donde Tigres UANL hará su presentación como local frente al Atlético de San Luis. Los felinos buscarán imponer condiciones con el respaldo de su afición, mientras que el cuadro potosino intentará dar la sorpresa y llevarse puntos de una de las plazas más complicadas del Futbol mexicano.

Con apenas dos fechas disputadas, cada punto comienza a tomar relevancia en la lucha por la clasificación, por lo que los tres partidos prometen emociones y un alto nivel competitivo en una jornada que reunirá a algunos de los equipos con mayor convocatoria del balompié nacional.