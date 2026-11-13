Fecha FIFA, sin Cristiano, ni Messi

La última Fecha FIFA del año comenzó y, entre la Liga de Naciones de UEFA y Concacaf, así como los partidos amistosos en todo el mundo, hay dos grandes ausencias. Por primera vez en más de 20 años, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo jugarán con sus respectivas selecciones.

Luego del Mundial 2026, el astro argentino y el ídolo portugués decidieron retirarse de sus combinados nacionales, aunque lo hicieron en contextos muy diferentes.

De todas formas, el futbol de naciones quedó “huérfano” de dos de sus máximos exponentes. Entre Mundial, Copa América, Eurocopa y Liga de Naciones de la UEFA suman seis títulos, y ahora es turno de otras estrellas internacionales de robarse los reflectores.

El cambio generacional lo encabezan figuras de la talla de Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Jude Bellingham y Lamine Yamal.

El delantero francés ya presume ser el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo, torneo que conquistó en 2018 y un subcampeonato en 2022.

Por su parte, en los hombros de Vinícius Jr. recae la esperanza de Brasil de volver a ser lo que fue. El país pentacampeón del mundo no juega una final desde hace 24 años, y su dominio en Sudamérica se ha visto opacado por la selección argentina. Ahora, sin Messi, tiene el “camino libre” para devolverle la gloria a su país.

Bellingham viene de ser el máximo goleador de Inglaterra en Norteamérica 2026 con siete tantos, y ese tercer lugar es el mejor resultado de los Tres Leones desde el título en 1966. Además, ha estado en los dos subcampeonatos de la Copa de Europa.

Por último, destaca la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, vigente campeón del mundo y de Europa con España. Sobre él están puestas grandes expectativas, aunque primero deberá demostrar en el campo de juego que está a la altura de ellas.

Llenar los zapatos que dejaron Messi y Cristiano no será tarea sencilla, pero ellos están llamados a ocupar su lugar.