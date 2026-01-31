Felinas ruge y se queda con el título

Felinas FC se proclamó campeón del Torneo Femenil de la Kings League Fut7 Tux, luego de imponerse por marcador de 4-3 ante Tazos Dorados, en una final intensa, emotiva y de alto nivel competitivo, disputada en la cancha de Fut 7 San José ante una notable presencia de aficionados.

Durante 40 minutos de juego, ambos equipos ofrecieron un espectáculo cargado de dinamismo, entrega y emociones constantes, reflejando el crecimiento del Futbol femenil dentro de esta competencia. Desde el silbatazo inicial, Felinas y Tazos Dorados mostraron propuestas ofensivas claras, generando oportunidades que mantuvieron el suspenso hasta los últimos instantes del encuentro.

MVP

Felinas FC logró inclinar la balanza gracias a la contundencia de Marilyn Velasco, quien se convirtió en la figura del partido al firmar un triplete con anotaciones a los minuto 11, 32 y 48, demostrando oportunismo, lectura de juego y precisión frente al arco rival. A su aporte se sumó Naomi Montesinos, quien marcó al minuto 25 un gol que resultó clave para sostener la ventaja en los momentos más apretados del duelo.

Por su parte, Tazos Dorados nunca bajó los brazos y respondió con carácter competitivo. Karla Cano fue una de las referentes ofensivas al marcar en dos ocasiones, a los minutos 19 y 35, manteniendo a su equipo en la pelea por el título. En la recta final del encuentro, Itzayeri Robles apareció al minuto 50 para acercar nuevamente a Tazos Dorados en el marcador, encendiendo el cierre del partido y llevando la tensión al límite.

El juego se caracterizó por constantes cambios de ritmo, transiciones rápidas y un elevado compromiso físico, elementos que hicieron de esta final una de las más emocionantes del certamen. Ambos conjuntos mostraron orden táctico y variantes ofensivas, confirmando por qué llegaron a la instancia definitiva.

Final

Con el silbatazo final, Felinas FC celebró un campeonato trabajado, producto de su constancia y su efectividad en los momentos decisivos. El triunfo no solo representa un título más, sino también el reflejo del crecimiento del Futbol femenil dentro de la Kings League Fut7 Tux, torneo que continúa consolidándose como un espacio competitivo y atractivo para las jugadoras.