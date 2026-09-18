Felinos inician con la garra izquierda

Jaguares FC comenzó con el pie izquierdo su participación en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP al caer por 4-2 frente a Academia Dragones FC, en duelo pendiente de la jornada 1 del grupo 2, disputado en el estadio Olímpico de Villahermosa, Tabasco.

El conjunto chiapaneco tomó ventaja al minuto 12, cuando Gerardo Aldape remató de cabeza tras un tiro de esquina para marcar el 1-0. Sin embargo, los locales reaccionaron rápidamente y empataron al 19 por conducto de Ángel García Mata desde el punto penal.

Academia Dragones consumó la remontada al 37, cuando Rodrigo Chávez aprovechó un despeje largo y una desatención defensiva para colocar el 2-1 antes del descanso. Jaguares se ilusionó con volver al partido al minuto 52 gracias a un tiro libre de Diego del Valle, quien firmó el 2-2.

Pero la reacción felina duró poco, pues cuatro minutos después los tabasqueños recuperaron la ventaja: al 61, Rodrigo Chávez apareció nuevamente para marcar su segundo tanto de la noche y sellar el 4-2 definitivo. El encuentro significó el debut como entrenador profesional para el exfutbolista Edoardo Isella D’Gómez y para diez jugadores más.

Jaguares TDP aún tiene pendiente su partido de la fecha 2 contra FC Iguanas (Pijijiapan FC) y el sábado jugará su primer duelo de local frente al Antequera FC.