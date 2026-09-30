Felinos sobreviven ante un dominante Racing

Racing de Veracruz dejó escapar en la última jugada una victoria que parecía tener asegurada en territorio chiapaneco, al empatar 1-1 frente a Jaguares FC en el Estadio Víctor Manuel Reyna, dentro del Lunes Premier que cerró la fecha 5 de la Temporada 2026-2027.

El “Monstruo Morado” fue el equipo que llevó la batuta en prácticamente todo el encuentro, manejando la pelota con mayor claridad, generando las oportunidades más peligrosas y obligando al guardameta Carlos Higuera a convertirse en una de las figuras del conjunto felino.

Gol al arranque

Racing comenzó con autoridad y desde los primeros minutos puso la pelota en el piso, monopolizó la posesión y encontró recompensa apenas al minuto 10, cuando Cerda filtró un balón preciso para David García, quien quedó mano a mano frente al portero y definió de pierna derecha al ángulo superior izquierdo para el 1-0.

Lejos de conformarse con la ventaja, el conjunto visitante mantuvo la iniciativa y al minuto 15, Alejandro Zamora probó desde la frontal del área y obligó a Higuera a estirarse para evitar el segundo tanto.

Cumplida la media hora, Rangel volvió a encontrar espacios en la defensiva chiapaneca y habilitó a David García, quien otra vez quedó frente al arco, pero esta ocasión, Higuera achicó y desvió la pelota a tiro de esquina.

Racing mantuvo largas posesiones durante el resto de la primera mitad y controló el desarrollo del partido, mientras Jaguares tuvo dificultades para generar peligro real sobre la portería defendida por Diego Reyes.

No liquidó al jaguar

El segundo tiempo mantuvo una dinámica similar y apenas a los cuatro minutos del complemento, Alejandro Zamora volvió a probar con un derechazo frontal.

Racing volvió a tocar la puerta al 76’, cuando Barojas encontró con un gran pase para David García, el delantero encaró nuevamente a Higuera, pero el arquero felino respondió con otra intervención atinada.

La presión de Racing continuó hasta los últimos minutos y al 83’, Higuera detuvo nuevos disparos de Barojas y Núñez, mientras que al 89’ volvió a aparecer ante un remate de Brandon Rodríguez.

Cuando parecía que los tres puntos viajarían con Racing, el cuadro local encontró el empate en la última acción del compromiso (95’), cuando Saldívar aprovechó un rebote dentro del área y conectó de cabeza para colocar el 1-1 definitivo.

Así quedan

El resultado dejó una sensación agridulce para Racing, que de cualquier forma llegó a 14 puntos y conservó la cima tanto del Grupo 2 como de la clasificación general de la Primera Premier.

Para Jaguares el punto tampoco fue de gran beneficio, pues llega apenas a 5 y está en 6º lugar del pelotón, dejando escapar nuevamente unidades de local.