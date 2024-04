Chivas regresó a la senda del triunfo luego de juntar tres partidos consecutivos sin poder sumar de a tres, al perder con Cruz Azul y León, además de empatar con América.

El conjunto de Fernando Gago derrotó (0-2) a los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA y se volvió a meter en la lucha por los puestos del “Play-In”.

Sin embargo, la actuación del árbitro central, Adonai Escobedo, generó ciertas críticas en las mesas de análisis, sobre todo por expulsar a dos jugadores del conjunto regiomontano.

En Futbol Picante, Felipe Ramos Rizo no dudó en criticar fuertemente al nazareno por las malas decisiones que tomó y que encaminaron el triunfo del Rebaño, de acuerdo con su análisis.

“Aplaudo la decisión (expulsión de Gerardo Arteaga) que hoy vi con Adonai, lo que no aplaudo es que se meta en problemas él solito porque hay una falta previa que no sanciona, porque no quiere y ahí se viene la expulsión”, sentenció el comentarista de ESPN.

El ex silbante mundialista señaló que el encargado de impartir justicia tuvo un rendimiento “de baja calidad” al propiciar el insulto del lateral derecho mexicano y dejar de señalar un penal de Alan Mozo sobre Stefan Medina.

“Si no tienes esos cuidados y esos detalles de señalar esas jugadas que son claves en el partido, pues… otra vez se metió en problemas gratis. Está muy acostumbrado a no tomar decisiones importantes o a que el VAR le solucione el tema. Adonai ha bajado su rendimiento con una calificación de faltas muy pobre”, puntualizó.