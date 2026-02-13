Femadac entrega los Cascos de Plata 2025

En el marco del 40º aniversario de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, A. C. (Femadac), se vivió una edición más de los Cascos de Plata, galardones que se entregan a lo más destacado del deporte motor mexicano, en una verdadera fiesta efectuada en el centro de convenciones Cinia González Diez.

Con la presencia de grandes invitados y una atmósfera de gala, el presidente de la Femadac, Enrique Vila Gil, hizo hincapié en el trabajo y el esfuerzo hecho por todos los involucrados para tener un Automovilismo de primer nivel.

“Este año es muy especial para nosotros debido a que la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo cumple 40 años, por lo que esta noche celebraremos estas cuatro décadas sirviendo al Automovilismo nacional. Esto no sería posible sin todo el personal que hace que este engranaje funcione. Gracias a todos ustedes”, expresó.

“El año pasado celebramos los 40 años de OMDAI y este año nos toca a nosotros. Siendo organizaciones hermanas, también lo somos casi en fecha de creación”, indicó Vila Gil, y resaltó la notable labor de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el apoyo que han brindado a lo largo de este camino.

“Estos años no serían tampoco posibles sin el soporte de la Conade, institución que nos respalda como deporte federado para otorgarles a todos ustedes la seguridad de que forman parte de una disciplina totalmente reconocida y avalada”, añadió.

Tras este mensaje, las distintas comisiones desfilaron por el escenario para entregar los premios a todos esos deportistas que dejaron todo en la pista y destacaron en los distintos campeonatos durante el 2025, además de los reconocimientos especiales, entre los que destacó el concedido al ingeniero Jorge Abed por los 40 años de la Organización Mexicana de Automovilismo Internacional (OMDAI); el otorgado por apoyo al deporte de parte de la Conade para su titular, Rommel Pacheco, así como a Guillermo Ramírez, subdirector general del Deporte, y a Marco Arriola, jefe del Departamento de Normas Oficiales de Cultura Física, además del reconocimiento a la labor periodística de Karina Xicoténcatl.