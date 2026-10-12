Fénix cae en la gran final de la Liga Asociada

En una final llena de emociones y con la ilusión de conquistar el título hasta el último minuto, Tuzos Tonalá se proclamó campeón de la Liga Asociada MX de Futbol Infantil, luego de superar a Fénix en el marcador global por 5-4, tras disputarse este domingo el partido de vuelta en el campo 1 de Caña Hueca, en Tuxtla Gutiérrez.

La eliminatoria llegó con ventaja para el conjunto tonalteco, que había aprovechado su condición de local en el primer encuentro para imponerse por marcador de 5-3. Este resultado obligaba a Fénix a buscar una remontada ante su afición, pues necesitaba marcar al menos dos tantos para igualar el global y mantener vivas sus aspiraciones de campeonato.

Encomienda

Con ese panorama, el conjunto capitalino saltó al terreno de juego con la misión de recortar distancias y buscar el resultado que le permitiera cambiar el rumbo de la serie. Durante la primera mitad, Fénix insistió en encontrar espacios frente a una escuadra de Tuzos Tonalá que defendía la ventaja conseguida en el duelo de ida.

La recompensa para los locales llegó en el cierre del primer tiempo, cuando Bruno Hercas se convirtió en protagonista al ejecutar un espectacular tiro libre que terminó en el fondo de las redes. El golazo desató la emoción entre los presentes en Caña Hueca y renovó las esperanzas de Fénix, que con esa anotación se acercaba a su objetivo de remontar la eliminatoria.

El tanto permitió al conjunto tuxtleco marcharse con mayor motivación de cara al complemento, consciente de que todavía tenía tiempo para buscar la anotación que necesitaba. Del otro lado, Tuzos Tonalá debía mantener el orden y evitar que su rival encontrara más espacios para poner en riesgo la ventaja global.

Segunda mitad

Para la segunda mitad, Fénix asumió el protagonismo y se volcó al frente en busca del gol que le permitiera igualar la serie. Los locales generaron diversas aproximaciones de peligro, con Diego Alejandro como uno de los principales impulsores de las acciones ofensivas, participando en jugadas que pusieron a prueba a la defensiva rival.

La insistencia de Fénix mantuvo la expectativa entre los asistentes, que alentaron al equipo durante la búsqueda de la anotación. Sin embargo, pese al dominio y las oportunidades creadas durante el segundo tiempo, el gol que necesitaban los tuxtlecos no llegó, por lo que el encuentro concluyó con una victoria de 1-0 para los locales en la vuelta.

El resultado dejó el marcador global 5-4 a favor de Tuzos Tonalá, que supo aprovechar la ventaja construida en su municipio para resolver la serie y levantar el trofeo de campeón de la Liga Asociada MX. Fénix, por su parte, cerró su participación con una actuación combativa en casa, en la que luchó hasta el final por cambiar la historia de la eliminatoria.

Así, el campo 1 de Caña Hueca fue escenario de la definición del campeonato infantil, con dos equipos que protagonizaron una final disputada en dos encuentros y que terminó favoreciendo a Tuzos Tonalá, mientras Fénix se quedó cerca de completar la remontada ante su público.