Fénix conquista el título de la Liga TF7

La emoción se apoderó de la cancha de Ultra Sport la noche del viernes, cuando Fénix se coronó campeón de la Liga TF7 Infantil al vencer por 4-3 en la definición por penales a Coventry School, luego de igualar sin anotaciones durante el tiempo reglamentario en una final que mantuvo la expectativa hasta el último disparo.

El encuentro reunió a dos de los mejores equipos del certamen, quienes llegaron a esta instancia después de un destacado recorrido a lo largo de la temporada. Desde el silbatazo inicial, ambos conjuntos demostraron por qué eran merecedores de disputar el campeonato, ofreciendo un partido de gran intensidad, orden táctico y entrega en cada balón dividido.

Posesión

Coventry School buscó tomar la iniciativa mediante la posesión del esférico y constantes aproximaciones por las bandas, mientras que Fénix respondió con un planteamiento sólido en defensa y rápidas transiciones al ataque que generaron peligro sobre la portería rival.

Con el paso de los minutos, el duelo se convirtió en un auténtico choque de estrategias. Las defensivas se impusieron sobre las ofensivas y los guardametas respondieron cuando fueron exigidos, evitando que el marcador se moviera durante el tiempo reglamentario.

El empate 0-0 obligó a definir el resultado desde el punto penal, escenario en el que la concentración y el temple marcaron la diferencia. Fénix mostró mayor efectividad en sus ejecuciones para quedarse con el campeonato en una dramática serie que terminó 4-3.

Anotadores

Los encargados de convertir para el conjunto campeón fueron Abraham Mundo, Mía Fernández, Aarón Martínez y Joshua Ballinas, quienes ejecutaron con seguridad sus disparos para encaminar a Fénix hacia el título. Cada cobro incrementó la tensión en la cancha, donde compañeros, entrenadores y familiares siguieron con atención una definición que mantuvo la emoción hasta el último instante.

Del otro lado, Coventry School dejó una destacada impresión a lo largo del encuentro al competir de tú a tú frente a un adversario de gran nivel. Su disciplina táctica y su esfuerzo colectivo les permitieron mantener el empate durante todo el tiempo regular y pelear el campeonato hasta la tanda definitiva.

La Liga TF7 Infantil volvió a cerrar una temporada exitosa, consolidándose como un espacio en el que niños y niñas fortalecen su desarrollo deportivo mediante la competencia, el respeto y el trabajo en equipo. Más allá del resultado, la gran final evidenció el crecimiento del Futbol infantil en la región y el compromiso de entrenadores, padres de familia y organizadores de brindar escenarios de calidad para las nuevas generaciones.

Con el silbatazo final y la celebración de Fénix, concluyó una campaña llena de emociones, en la que decenas de pequeños futbolistas demostraron su talento y pasión por este deporte, dejando abierta la expectativa para la próxima temporada de la Liga TF7 Infantil.