Fénix conquista el título en Patria Nueva

La Unidad Deportiva de la colonia Patria Nueva fue el escenario de una exitosa edición del programa “¡Que Viva el Deporte en tu Colonia!”, iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para promover la activación física, la sana convivencia y el desarrollo deportivo entre niñas, niños y jóvenes de la capital chiapaneca.

Como parte de la jornada se realizaron actividades de Futbol, Basquetbol y Patinaje, disciplinas que reunieron a decenas de participantes y familias en un ambiente de integración, recreación y competencia sana.

Futbol

En el torneo de Futbol categoría Pony, los equipos Talento Joven, Fénix, Conejos y Tigrillos protagonizaron una intensa eliminatoria en busca del campeonato. Desde las semifinales se vivieron encuentros de buen ritmo y gran entrega por parte de los pequeños futbolistas, quienes demostraron el trabajo que realizan en sus respectivos equipos.

En la primera semifinal, Fénix consiguió su pase a la disputa por el título después de vencer 6-4 a Talento Joven, en un partido de constantes emociones y llega das en ambas porterías.

Por su parte, Tigrillos aseguró su presencia en la final tras derrotar por 2-0 a Conejos, resultado que le permitió mantenerse con vida en la competencia gracias a un ordenado desempeño colectivo.

La gran final fue dominada por Fénix, conjunto que volvió a mostrar contundencia ofensiva para imponerse por 4-0 a Tigrillos y proclamarse campeón del certamen. Con este resultado, Tigrillos se quedó con el subcampeonato, mientras que Conejos ocupó la tercera posición del torneo.

Basquetbol

En Basquetbol, los equipos Husky’s, Real Ejido, Cayali 7 A y Cayali 7 B formaron parte de la jornada deportiva, donde el principal objetivo fue fomentar la participación, el compañerismo y el gusto por esta disciplina. Al término de la actividad, todos los participantes recibieron medallas como reconocimiento a su esfuerzo y entusiasmo.

Patinaje

Asimismo, el Patinaje también tuvo presencia dentro del programa con la participación de niñas y niños que realizaron exhibiciones y actividades recreativas, sumándose al ambiente familiar que predominó durante toda la mañana.

Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez continúa acercando el deporte a las colonias, generando espacios donde la niñez y la juventud pueden desarrollarse a través de la actividad física, la convivencia y los valores que promueve el deporte.