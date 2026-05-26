Fénix despliega su mejor versión

Con un desempeño sólido en cada sector de la cancha, Fénix firmó una de las actuaciones más convincentes de la quinta jornada de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), luego de imponerse por marcador de dos sets a cero a Panteras en acciones celebradas sobre la cancha número 2 de Caña Hueca.

El encuentro mostró desde los primeros intercambios a una escuadra decidida a imponer condiciones. Fénix encontró rápidamente ritmo en el saque y aprovechó cada oportunidad para complicar la recepción del rival, aspecto que terminó siendo determinante para controlar el desarrollo del compromiso.

La escuadra ganadora mantuvo orden táctico durante todo el primer parcial. Gracias a una distribución efectiva del balón y ataques bien colocados por las puntas, logró abrir una diferencia importante en el marcador. Aunque Panteras intentó reaccionar mediante jugadas rápidas por el centro de la red, la defensa de Fénix respondió con bloqueos oportunos y coberturas que evitaron cualquier acercamiento peligroso.

Primer set

Con mayor consistencia en el armado de juego, Fénix se quedó con el primer episodio por 25-11, reflejando el dominio ejercido durante gran parte del set. La diferencia fue producto de una combinación de buenos servicios, recepciones precisas y remates contundentes que encontraron espacios libres en la zona defensiva contraria.

Para el segundo parcial, Panteras intentó modificar su planteamiento con una actitud más agresiva en ataque. Durante varios puntos consiguió extender los “rallies” y generar mayor resistencia; sin embargo, Fénix mantuvo la concentración y evitó caer en errores no forzados.

El conjunto vencedor continuó mostrando equilibrio en cada línea. La labor de las receptoras permitió construir ofensivas constantes, mientras que el trabajo defensivo cerca de la red limitó considerablemente las opciones de anotación de su adversario. Cada recuperación fue transformada en oportunidades ofensivas que terminaron inclinando nuevamente la balanza.

Triunfo

Con el marcador avanzando a su favor, Fénix administró la ventaja con inteligencia. La comunicación entre sus jugadoras y la correcta lectura de las trayectorias del balón fueron factores claves para mantener el control del encuentro. Panteras luchó hasta el final, pero no encontró la regularidad necesaria para revertir la situación.

El segundo set concluyó con un 25-7, sellando así una victoria contundente para Fénix, que dejó patente su capacidad para ejecutar fundamentos básicos con precisión y sostener un alto nivel competitivo durante todo el partido.

Esto permite al conjunto ganador mantenerse como uno de los más consistentes del certamen, demostrando solidez en recepción, efectividad en ataque y una notable coordinación colectiva. Por su parte, Panteras deberá ajustar detalles en la construcción ofensiva y en la cobertura defensiva para buscar mejores resultados en las próximas jornadas de la competencia organizada por la Liga OMA.