Fénix FC conquista el subcampeonato

Fénix FC cerró con el subcampeonato su participación en la Copa Chiapas Tux 7, luego de protagonizar una emocionante final ante Balam FC en la categoría 2015-2016. El conjunto de la Cantera Fénix mostró capacidad de reacción, entrega y determinación hasta el último minuto.

La escuadra rojinegra comenzó la disputa por el campeonato con desventaja de 0-2, pero, lejos de bajar los brazos, encontró la manera de reaccionar durante el segundo tiempo. Con mayor presión y presencia ofensiva, Fénix FC consiguió igualar las acciones 2-2 y llevó el encuentro hasta los penales.

Durante la segunda mitad, los pequeños futbolistas mantuvieron el nivel y estuvieron cerca de conseguir el tanto que les hubiera permitido darle la vuelta al marcador. Sin embargo, el gol del triunfo no llegó y el partido tuvo que definirse desde los once pasos.

Penales

En esta instancia, Balam FC se impuso por 4-3 para quedarse con el campeonato, mientras que Fénix FC obtuvo el segundo lugar de una competencia que permitió a los jóvenes futbolistas sumar experiencia en una exigente competencia.

El camino hacia la final incluyó encuentros de gran intensidad. En la segunda fecha de la categoría Niños Héroes, modalidad Fut 11, Fénix FC enfrentó a Deportivo Tuxtla en el estadio Flor de Sospó, en un juego que terminó en empate sin goles. Estos conjuntos protagonizaron un duelo cerrado, con oportunidades en ambas áreas y una destacada actuación de las defensivas y guardametas.

Posteriormente, Fénix FC tuvo una de las batallas más importantes de su participación al enfrentar a Santos FC por el boleto a la final, en el Flor de Sospó. El conjunto logró imponerse por 3-2 en un partido que mantuvo la intensidad durante los 90 minutos.

Fénix tomó ventaja de 2-0, pero Santos FC reaccionó para acercarse en el marcador. El conjunto de la Cantera Fénix consiguió posteriormente el tercer tanto para colocar el 3-1 y, aunque su rival volvió a descontar para el 3-2, logró conservar la ventaja hasta el silbatazo definitivo y asegurar su presencia en la disputa por el campeonato.

Individual

A la destacada actuación colectiva se sumaron reconocimientos individuales para integrantes de Fénix FC. Fabio Avendaño terminó como goleador del certamen con 16 anotaciones, mientras que Luis Noé fue premiado como el mejor portero al recibir únicamente dos tantos durante la fase regular.

Más allá del resultado, el segundo puesto representa el cierre de una participación en la que los jugadores demostraron crecimiento, disciplina y capacidad para competir ante distintos estilos de juego. La reacción mostrada en la final, el triunfo en semifinales y el desempeño durante la fase regular reflejan el trabajo realizado por la institución y su apuesta por la formación de jóvenes futbolistas.

Fénix FC se despide de la Copa Chiapas Tux 7 como segundo puesto de la categoría 2015-2016, con la experiencia de haber disputado una final y con nuevos objetivos para continuar fortaleciendo su cantera.