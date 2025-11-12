Fénix FC se corona en la Infantil Menor

La cancha de Ultra Sport fue el escenario de una final llena de intensidad y buen futbol en la categoría Infantil Menor de la Liga Palapa Fut 7, donde Fénix FC levantó el título tras superar 1-0 a CEFOR Campestre en un duelo que mantuvo al público al filo de las bancas durante los cuarenta minutos de juego. El encuentro reunió a dos de las mejores escuelas del certamen, que arribaron al duelo decisivo después de un torneo notable, respaldado por trabajo formativo y un desempeño constante.

Desde el silbatazo inicial, ambos conjuntos se plantaron con determinación. Fénix FC apostó por una salida ordenada desde su campo y transiciones rápidas que buscaban sorprender a la defensiva rival. Enfrente, CEFOR Campestre respondió con presión alta y un ataque vertical que exigió máxima concentración en cada línea. El intercambio de posesiones generó un ritmo atractivo que reflejó el crecimiento técnico de los pequeños futbolistas.

El duelo se mantuvo cerrado durante gran parte de la primera mitad, con llegadas divididas y una disputa intensa por la mitad del terreno. El esfuerzo físico y la entrega de los jugadores se hicieron notar, mientras los entrenadores intentaban ajustar detalles para encontrar el momento oportuno que inclinara la balanza.

El gol de oro

La anotación del campeonato llegó tras una jugada construida con rapidez por el sector derecho. Thiago González aprovechó un espacio dentro del área y conectó un disparo certero que dejó sin opciones al guardameta rival, desatando la celebración de la afición de Fénix FC. El tanto permitió que el cuadro rojinegro manejara los tiempos del partido y obligó a CEFOR Campestre a adelantar líneas en busca del empate.

En la segunda mitad, el compromiso volvió a tomar intensidad. Fénix FC estuvo cerca de ampliar la ventaja luego de un tiro libre ejecutado por Marco Gutiérrez, cuyo disparo pasó apenas por encima del travesaño, generando la reacción del público que llenó las gradas del complejo deportivo. Campestre continuó intentando romper el orden defensivo del rival, pero se topó con una figura determinante: el guardameta Matías Ocaña, quien firmó una actuación impecable al rechazar cada aproximación y cerrar la final sin recibir gol.

El cierre del encuentro se desarrolló bajo un ambiente de tensión constante, con aproximaciones de ambos lados y una entrega absoluta hasta el último segundo. Al sonar el silbatazo final, Fénix FC celebró un campeonato merecido, mientras que CEFOR Campestre recibió el reconocimiento del público por su esfuerzo y disciplina mostrada a lo largo del torneo.