Fénix gana la Copa Tuzos San Cristóbal

Fénix FC cerró con broche de oro su participación en la Copa Tuzos San Cristóbal al proclamarse campeón de la categoría 2015 después de superar en una emocionante final a Deportvida Comitán en tanda de penales.

El conjunto de Fénix protagonizó un destacado torneo, manteniéndose invicto durante toda la competencia y mostrando solidez tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo para avanzar hasta el partido por el campeonato.

Su camino comenzó en la fecha 1, en la que Fénix FC derrotó por 2-0 a Rose JM de San Cristóbal de Las Casas. Para la segunda jornada, el equipo volvió a quedarse con el triunfo al imponerse por la mínima diferencia, 1-0, sobre Pinola, representante de Villa Las Rosas.

En la tercera, Fénix volvió a mostrar contundencia y consiguió una de sus victorias más amplias al superar por 4-0 a San Antonio de Motozintla, resultado que le permitió avanzar con paso firme hacia la fase definitiva.

Etapa decisiva

Ya instalados en semifinales, los pequeños futbolistas de Fénix se encontraron con Santos FC de Tuxtla Gutiérrez en un duelo de mayor exigencia. El conjunto respondió con personalidad y consiguió un triunfo de 3-2 para asegurar su lugar en la gran final.

El partido por el título enfrentó a Fénix FC contra Deportvida Comitán. Ambos equipos protagonizaron un encuentro cerrado y de mucha intensidad, en el que las defensivas lograron mantener sus porterías en cero durante el tiempo reglamentario.

Con el marcador 0-0, el campeonato tuvo que definirse desde los once pasos. En la tanda de penales, Fénix FC mostró mayor efectividad y terminó imponiéndose por 3-2 para levantar el trofeo de la Copa Tuzos San Cristóbal.

Figura

Uno de los grandes protagonistas fue el guardameta Luis Noé Alvarado Bautista, quien tuvo una actuación destacada durante el torneo y fue reconocido oficialmente como el mejor portero de la competencia.

Con sus intervenciones bajo los tres postes, seguridad y capacidad para responder en momentos importantes, Luis Noé se convirtió en una pieza fundamental del equipo, especialmente en un certamen que terminó definiéndose desde el punto penal.

El campeonato representa un importante logro para Fénix FC dentro del Futbol infantil chiapaneco y corona un recorrido perfecto, con cinco partidos disputados, cuatro victorias y un empate, además de apenas dos goles recibidos.

Fénix regresa así a casa con el trofeo de campeón y con el reconocimiento individual para Luis Noé, luego de una participación que dejó grandes momentos para jugadores, entrenadores y familias.