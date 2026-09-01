Fénix golea y vuela a la gran final

Fénix hizo valer su condición de contendiente y consiguió su boleto a la gran final de la Liga Tux 7, luego de imponerse con autoridad por marcador de 8-2 ante Forza, en uno de los duelos correspondientes a la ronda de semifinales.

Desde el arranque del compromiso, Fénix mostró mayor contundencia y tomó el control de las acciones, generando oportunidades frente al arco rival y aprovechando los espacios para comenzar a construir una ventaja que, con el paso de los minutos, terminó siendo determinante para sellar su clasificación.

Referente

El conjunto emplumado encontró en Mathias Hernández a uno de sus principales referentes ofensivos. El atacante tuvo una noche destacada al conseguir tres goles, convirtiéndose en uno de los protagonistas de la contundente victoria y aportando de manera importante para que su equipo mantuviera el dominio del encuentro.

Otro de los jugadores que brillaron frente al arco fue Iñaky Trinidad, quien también consiguió un triplete para redondear una actuación ofensiva sobresaliente. Sus tres goles fueron parte fundamental de la producción ofensiva de Fénix.

La cuenta se cerró con las anotaciones de Luis Noé e Iker López, quienes aportaron un tanto cada uno para completar las ocho dianas con las que Fénix aseguró su presencia en la definición del campeonato.

Por su parte, Forza no dejó de buscar alternativas para mantenerse en el partido y consiguió marcar en dos ocasiones. Sin embargo, la diferencia generada por Fénix terminó siendo demasiado amplia para el conjunto rival, que no pudo contener el poder ofensivo mostrado por sus adversarios durante la semifinal.

Con el 8-2 definitivo, Fénix dio un paso importante en su objetivo de conquistar el título de la Liga Tux 7 y deberá concentrarse en la gran final, en la que tratará de cerrar de la mejor manera una campaña que lo llevó hasta la instancia decisiva.

El resultado también refleja la capacidad goleadora del equipo, que en una noche de semifinales consiguió ocho anotaciones y contó con una dupla ofensiva particularmente efectiva, con Mathias Hernández e Iñaky Trinidad aportando seis tantos entre ambos.

Este duelo dejó además una muestra del nivel competitivo que caracteriza a la Liga Tux 7, donde las escuadras buscan llegar a las últimas instancias y pelear por el campeonato. Fénix, después de superar a Forza, ya tiene asegurado su lugar en la gran final y espera conocer al rival que tendrá enfrente en la lucha por el título.

Ahora es momento de ajustar detalles, recuperar a sus jugadores y preparar el encuentro más importante del torneo. Con la confianza que otorga una goleada en semifinales, Fénix llegará a la cita definitiva con la intención de transformar su buen momento ofensivo en la conquista del campeonato.