Fénix impone su ley y avanza a semifinales

Fénix hizo valer su condición de favorito y consiguió su boleto a las semifinales de la Liga Tux 7, luego de superar con autoridad a Dinoestudiantes por marcador de 8-2, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final que se disputó en la cancha Salvador Cabañas de Tuxtla Gutiérrez.

El conjunto dirigido por Aarón Herrera llegó a esta instancia con la etiqueta de favorito y respondió sobre el terreno de juego con una actuación contundente, imponiendo condiciones desde los primeros minutos y encontrando los espacios necesarios para construir una amplia ventaja.

Ofensiva

La ofensiva de Fénix tuvo como principal protagonista a Mathias Hernández, quien se convirtió en la figura del partido al marcar cuatro anotaciones. El atacante aprovechó las oportunidades generadas por su equipo y encabezó la producción ofensiva que terminó por inclinar definitivamente el encuentro.

Dominic Fernández también tuvo una destacada participación al colaborar con un doblete, mientras que Iñaky Trinidad y Luis Noé Alvarado completaron la cuenta para Fénix con una diana cada uno.

Precisamente el gol de Luis Noé tuvo un significado especial. Acostumbrado a defender la portería de Fénix, el guardameta dejó por un momento su faceta bajo los tres postes para mostrar también sus condiciones como goleador.

Esta anotación fue uno de los detalles particulares de un cuadro en el que Fénix hizo aportaciones desde diferentes posiciones y terminó redondeando una actuación que le permitió instalarse entre los cuatro mejores equipos de la competencia.

Dinoestudiantes intentó mantenerse en la pelea y consiguió responder en el marcador gracias a Marcos González, quien anotó los dos tantos de su escuadra. Sin embargo, la diferencia construida por Fénix terminó siendo demasiado amplia para que pudiera remontar.

Triunfo

Con el silbatazo final, Fénix celebró una victoria de 8-2 que confirma su presencia en las semifinales de la Liga Tux 7 y mantiene vivo el objetivo de pelear por el campeonato.

El resultado también representa un reconocimiento al trabajo hecho por el plantel bajo la dirección de Aarón Herrera, que llegó a la fase definitiva con altas expectativas y dio un paso importante en su camino por alcanzar la gran final.