Fénix presenta su nueva indumentaria

El Club Fénix hizo la presentación oficial de sus uniformes para la nueva temporada, en un evento celebrado en la Unidad Deportiva Patria Nueva, donde también dio a conocer a los entrenadores responsables de sus distintas categorías.

La ceremonia comenzó con la bienvenida y la presentación del presídium, encabezado por Rodrigo Escobar, coordinador de la Unidad Deportiva Patria Nueva, además de representantes que respaldan el proyecto deportivo.

Como parte del acto, se presentó al cuerpo técnico encabezado por Aarón Herrera, director del Club Fénix y entrenador de la categoría infantil mayor. El equipo de trabajo está integrado por Sergio Guillén, responsable de infantil; Alejandra López Palacios, de pony y pañales; Marlon Hernández Velasco, de Niños Héroes, y Miguel Ángel Muñoz, entrenador de porteros.

Durante su intervención, Herrera destacó la importancia de mantener el trabajo coordinado para impulsar el desarrollo de los futbolistas, fomentar valores y fortalecer la formación deportiva desde las categorías infantiles.

El Club Fénix cuenta con las divisiones pañales, pony, infantil menor, Niños Héroes, infantil mayor y juvenil A, con las que busca brindar continuidad al proceso de aprendizaje y crecimiento de sus.

En cuanto a la preparación, los entrenamientos serán los lunes, martes y miércoles, en la Unidad Deportiva Patria Nueva, mientras que los jueves y viernes las actividades tendrán lugar en Ultra.

La jornada concluyó con la fotografía oficial, en la que jugadores y entrenadores mostraron los uniformes que vestirán en sus compromisos deportivos, dando paso a una nueva etapa para la institución.