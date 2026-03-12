Fénix se queda con el tercer lugar

Luego de un partido cargado de emociones y con un ofensiva oportuna, la novena de Fénix se quedó con el tercer lugar del Campeonato de Invierno 2025 de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez Femenil al imponerse por pizarra de 11 carreras a 8 sobre Guerreras K-Pop, en acciones disputadas en el diamante de la Caña Hueca.

El encuentro comenzó con un ritmo intenso, con ambas novenas buscando tomar el control desde los primeros turnos al bat. Sin embargo, las locales de Guerreras K-Pop fueron quienes lograron marcar la pauta en el arranque, aprovechando su oportunidad ofensiva para abrir la pizarra.

Primera entrada

Durante el primer episodio, Guerreras tomó ventaja tempranera con dos anotaciones, producto de batazos bien colocados que les permitieron poner presión desde el inicio. La respuesta de Fénix llegó en el segunda entrada, cuando lograron fabricar su primera carrera para recortar la diferencia.

El juego se mantuvo equilibrado durante los siguientes capítulos. En el tercer “inning”, Fénix armó un ataque que le permitió sumar dos carreras, volteando momentáneamente la presión del encuentro. No obstante, Guerreras K-Pop siguió insistiendo y mantuvo el choque parejo gracias a su orden ofensivo.

Para el cuarto periodo las locales agregaron una carrera que mantuvo el duelo cerrado. El momento más importante para Guerreras llegó en el quinto episodio, cuando consiguieron armar su mejor “rally” ofensivo. Con varios batazos oportunos y aprovechando los espacios en el diamante, fabricaron cinco carreras, tomando una ventaja importante que parecía encaminarlas al triunfo.

Con el marcador de 8-3, Guerreras K-Pop parecía tener controlado el partido. Sin embargo, el Softbol siempre guarda sorpresas y Fénix mostró carácter en el momento decisivo.

Después de mantenerse sin producir durante varios “innings”, la escuadra visitante encontró el momento perfecto para reaccionar en la séptima entrada. Con paciencia en la caja de bateo y una ofensiva encendida, Fénix construyó un espectacular “rally” que cambió por completo la historia del juego.

La ofensiva visitante castigó el picheo del oponente con una seguidilla de imparables que se tradujeron en ocho carreras en ese último capítulo, una explosión ofensiva que silenció el “dugout” del rival y le dio la vuelta definitiva al marcador.

Jugadoras como Elena Montes, Alejandra Tovilla, Frida Rodríguez, Karla Cuevas y Sammi Trinidad aportaron turnos importantes durante el encuentro, mientras que Rocío Gamboa, Jeny Rodríguez, Amaya Navarro y Ximena Zúñiga también colaboraron en el movimiento ofensivo que selló la remontada.

Por parte de las Guerreras K-Pop destacaron en el orden al bat Janet León, Elisa Solís, Martha Paz, Eva Vera, Carmen Vera y Rosy Velázquez, quienes protagonizaron el ataque que mantuvo a su equipo al frente durante gran parte del duelo.

Séptima entrada

A pesar del esfuerzo de las locales, esta explosiva entrada terminó inclinando la balanza a favor de Fénix, que supo aprovechar su última oportunidad ofensiva para concretar la remontada.

De esta manera, Fénix se quedó con el tercer lugar del Campeonato de Invierno 2025, cerrando el torneo con una victoria dramática y demostrando su capacidad para responder en los momentos de mayor presión en el diamante.