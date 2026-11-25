Con una jornada llena de emociones, competitividad y un ambiente festivo, llegó a su conclusión del Torneo Revolucionario José María López Rivera 2026, cuya gran final se celebró en las instalaciones del lienzo charro de Emiliano Zapata, Chiapas, con la participación de las tres mejores escuadras de la competencia.

Aficionados provenientes de distintos municipios se dieron cita para presenciar el desenlace de este tradicional certamen, que además tuvo un significado especial al rendir homenaje póstumo a José María López Rivera, personaje cuyo legado permanece unido a la historia de la Charrería en esta localidad.

Conmemoración

Como parte del protocolo, Alejandra Moreno Ruiz y Julio César Concha Merlín, integrantes del comité organizador, entregaron una placa conmemorativa a la familia López Velasco y a la viuda de José María López Rivera, en reconocimiento a la trayectoria y las aportaciones de quien fuera conocido como “Tío Chema”.

Posteriormente, junto a Límbano Orantes, delegado de Gobierno y Mediación en la Región Frailesca, encabezaron la entrega de hebillas a los campeones individuales por faena, para dar paso a las acciones deportivas que definirían al monarca de esta vigésima quinta edición.

Podio

En la competencia por equipos, Rancho Miramar, de Ocosingo, finalizó en la tercera posición. Jesús Solórzano aportó 23 puntos en la cala de caballo y 36 en colas, mientras que el conjunto sumó 91 unidades en esta última faena.

Sin piales y con una calificación mínima en el jineteo de toro, consiguieron completar la terna con 13 puntos por cada lazo, además de 21 en la monta de yegua. Octavio Penagos concretó una mangana, pero la falta de mayores oportunidades en las faenas finales los dejó fuera de la disputa por el título.

Por su parte, Rancho El Olvido, de Veracruz, equipo con más de dos décadas de participación en el Torneo Revolucionario, se quedó con el subcampeonato al registrar 221 puntos. Jorge Antonio Pérez Cinco inició con una cala de 34 unidades, en tanto que Gabriel Castellanos consiguió un pial. En colas sumaron 79 puntos, destacando Juan Carlos Rocha con 40.

La escuadra veracruzana tuvo una buena monta de toro, aunque únicamente consiguió el lazo de cabeza durante la terna. Diego García aportó 22 puntos en el jineteo de yegua, mientras que Luis Rogelio Rocha concretó una mangana a pie, pero sufrió una lesión en la rodilla durante la ejecución.

Juan Carlos Rocha tomó su lugar y respondió con otra oportunidad efectiva. Finalmente, Rogelio Rocha consiguió una mangana a caballo, aunque la ausencia del paso de la muerte impidió que alcanzaran una puntuación mayor.

La gloria correspondió a Ganadería Fereducam, que mostró regularidad en las distintas suertes para adjudicarse el campeonato del XXV Torneo Revolucionario. Francisco Martínez abrió con una cala de 38 puntos; Ulises Palacios consiguió un pial y posteriormente aportó una mangana a caballo, además de participar en la terna con el lazo de cabeza.