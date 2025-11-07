Feria de goles en el Flor de Sospó

En espectacular encuentro lleno de goles, festejo y dramatismo, Tapachula FC doblegó por 5-3 al Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) en el estadio Flor de Sospó. El compromiso de media semana fue válido por la fecha 10 de la Liga TDP.

Desde el arranque del partido los visitantes mostraron orden y audacia al ataque, proponiendo balones a las espaldas de la defensa capitalina. Uriel Lara abrió el marcador con un servicio que botó en el área, hacia el segundo poste, donde el jugador de Tapachula FC prendió el balón con potencia para el 1-0.

Chifut apenas asimilaba el gol encajado cuando apareció la figura de Juan Pablo Rodríguez, quien anotó el 2-0 para la visita en un gran disparo del fuera del área. El local reaccionó al minuto 22 con un tanto de Joseph Soto, quien ingresó al área, recortó a un rival y con tiro bien colocado puso el 2-1.

Sin embargo, la visita estuvo intratable y José Solís mandó un cañonazo delante del medio campo para sorprender al portero y decretar el 3-1 al minuto 36, resultado con el cual se fueron al descanso del medio tiempo.

Chifut reacciona tarde

Tapachula FC mantuvo la inercia positiva y al arranque del segundo tiempo marcó el 4-1 a través de Juanpi Rodríguez, por lo que el duelo parecía sentenciado.

No obstante, vino la reacción de Chifut con un par de goles seguidos: al minuto 52, Joseph Soto aprovechó una mala salida del portero rival para ganar el balón y mandarlo al fondo; y al 56, Alan Alvarado capitalizó otra pifia del portero al ganar un balón por alto u anotar el 4-3, con media hora de partido por delante.

Pero los de la Perla del Soconusco hicieron ajustes, recuperaron la posesión del balón y sentenciaron el juego al 66, con Rodríguez, firmando su “hat-trick” en un contragolpe en el que llegó justo a cerrar la pinza con un centro desde la banda derecha.

No hubo tiempo para más y con este resultado Tapachula FC iguala a Chifut en 17 unidades, dentro del grupo 2.