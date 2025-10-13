Feria de goles y volteretas en Comitán

La Universidad del Sureste (UDS) FC se impuso 4-3 a Pijijiapan FC en espectacular duelo de la fecha 6 de la Liga TDP (Grupo 2), celebrado en el Centro de Formación UDS de Comitán de Domínguez.

Desde que el árbitro Jimmy Acosta Pérez dio la indicación del saque inicial, los dos equipos mandaron el mensaje de que no se guardarían nada y pronto comenzaron la disputa por el balón.

Al ser local, UDS FC de inmediato comenzó la presión, merodeando la portería enemiga y generando algunos de los avisos más serios con disparos de media distancia de Adrián Pérez y arribos de Jaime González

Los dirigidos por Vicente Nieto parecían cerca de abrir el marcador, pero la primera sorpresa de la tarde llegó cuando los de Pijijiapan anotaron el primer tanto —minuto 16— en una acción en la que recuperaron el balón en el medio campo, donde Cristian Muñoz tomó el esférico y ante la marca de Emiliano Solís sacó un disparo con mucha colocación para vencer al portero Yael Domínguez y decretar el 1-0.

No era el inicio que los universitarios esperaban, sin embargo, el empate no tardó en llegar y al minuto 23, en su intento por alejar el peligro de su área, Josué Torres terminó rebanando el esférico que dramáticamente se incrustó en su portería para el 1-1.

UDS FC aprovechó el momento anímico y antes de irse al descanso logró el 2 a 1, en una acción en la que la zaga de los “Pijijis” no pudo rechazar un saque de esquina que cayó en su área chica y apareció Jaime González para empujar el esférico y darle la vuelta al resultado.

Segundo mitad de emociones

Los visitantes reanudaron el encuentro y después de un par de pases el balón llegó a los pies de Josué Torres, quien sin pensarlo dos veces sacó un zapatazo que Tristán alcanzó a rasguñar, pero no fue suficiente para impedir el empate 2-2 para Pijijiapan FC al minuto 46.

El desconcierto se apoderó de UDS FC, que vio cómo su rival le daba la vuelta al resultado aprovechando un contragolpe que sentenció Cristian Muñoz para el 3-2 al minuto 53.

Por segunda vez en el encuentro, UDS FC se vio abajo en el marcador, pero de igual forma mostró las determinación para recuperarse y encontrar el empate 3-3 al 56’, cuando Jorge Borralles apareció en el área rival para rematar un centro de Adrián Pérez.

UDS FC creció en confianza y eso se vio reflejado en el funcionamiento colectivo y en el marcador, pues al minuto 69 le dio la vuelta al marcador con el 4-3 que se originó en una acción en la que Jonathan Melgar llegó a línea de fondo y mandó un centro que encontró la cabeza de Jaime González, quien de esta forma firmó además su doblete.

En los últimos minutos ambas escuadras tuvieron oportunidad de incrementar el marcador, sin embargo, ya no tuvieron la contundencia que mostraron antes y al final los estudiantes de Comitán se quedaron con la victoria.

Saldo favorable

De esta forma, UDS cuenta con marca positiva en el campeonato, de tres victorias, un empate y dos derrotas, para 11 puntos que los acercan a la parte alta del Grupo 2.

En contraste, Pijijiapan FC se queda en 5 unidades y está entre los últimos puestos del pelotón.