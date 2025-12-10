Feria deportiva continúa con más desafíos

Dos nuevos desafíos deportivos se suman a la Feria Chiapas 2025: el Torneo Estatal Inter Gimnasios Fuerza Jaguar y el Primer Torneo de Fut-Tenis Guerreros de la Pelota, ambos a celebrarse el próximo sábado 13 de diciembre en la Palapa de la Feria Chiapas.

Miguel Salas, presidente de la Asociación Chiapaneca de Cultura Física y Deportiva, A. C. (Accufide), encabezó la presentación de estos dos certámenes que —dijo— incentivan a niños, jóvenes y adultos a practicar deporte.

Los detalles del Torneo Estatal Inter Gimnasios Fuerza Jaguar fueron dados a conocer por Mario Ernesto Maldonado, quien precisó que este certamen arranca a las 4 de la tarde en rama mixta, con equipos de 4 integrantes, formados por al menos una mujer y tres hombres.

La competencia constará de cuatro ejercicios y el ranking final se hará determinando qué equipo carga más peso en la sumatoria total.

Sobre el Torneo de Futbol Tenis Guerreros de la Pelota, dieron a conocer que arrancará a las 9 de la mañana en la misma jornada sabatina y se jugarán en dos categorías: una formada por parejas de hombre y mujer, y la otra será de padres e hijos.

Se instalarán dos canchas de 4 x 8 metros cada una, con una red a una altura de 1.30 metros. Para este torneo se hizo además la invitación a 16 clubes de Futbol, garantizando una amplia respuesta.

Premiación

Salas indicó que se repartirán premios de 3 mil pesos para los primeros lugares, 2 mil pesos para los segundos y mil para los terceros, de las diferentes categorías. Las inscripciones para ambos eventos estarán abiertas hasta 10 minutos antes del inicio de la actividades, sin un límite de participantes.

En este mismo sentido, Salas aclaró que inscribirse es completamente gratuito, e invitó a los interesados a pedir informes o registrarse llamando al teléfono 9612941756, o bien a través de las redes sociales de la Asociación Chiapaneca de Cultura Física y Deportiva, A. C.