Fernanda García sueña con ir a JO de Los Ángeles

La nadadora Fernanda García conquistó 10 medallas (nueve de oro y una de bronce) en la Olimpiada Nacional 2025, así como una a tercer lugar en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, por lo que ya se da el lujo de pensar en su siguiente gran objetivo.

A pesar de que vive su primer año en el alto rendimiento, piensa que su reciente logro la puede llevar a competir en Los Ángeles 2028.

“Esto me abre muchas puertas para más adelante y me motiva a entrenar más, a seguir nadando fuerte para mejorar. Ojalá que pueda llegar a los Juegos Olímpicos, voy a trabajar y prepararme para eso”, aseguró.

En charla con “El Universal”, la nadadora tricolor aceptó que será difícil participar en la siguiente justa olímpica, pero hará todo lo que esté en sus manos para llegar a Brisbane 2032.

“No sé (si me alcance) para Los Ángeles 2028, pero voy a trabajar para eso, aun así. Me gusta el reto y cumplir lo que me prepongo. Para 2032, sí lo voy a lograr. Trabajando, lo voy a conseguir, y voy a lograr los retos para el futuro”, dijo.

En los próximos meses, la joven atleta tendrá varias pruebas que afrontar, las cuales le servirán para su meta de convertirse en olímpica.

“(Voy a estar) en competencias en Estados Unidos a mayor nivel y otras importantes aquí en México, como el Nacional de Categorías, en Monterrey, en diciembre”, compartió la medallista.