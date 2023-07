Fernanda persigue el sueño mundialista

Con la ilusión de poner en alto el nombre de Chiapas y de nuestro país, la bicampeona chiapaneca de Juegos Nacionales Conade, María Fernanda Cruz Bolón, se concentrará con la selección mexicana de Judo, rumbo al Campeonato Mundial de la especialidad, a celebrarse del 23 al 27 de agosto en Zagreb, Croacia.

La atleta de 17 años —categoría cadetes de -63 kilogramos— se reportó lista para afrontar este nuevo reto en aras de hacer realidad el sueño de participar en su segundo Mundial, recordando que en 2022 estuvo en el de Bosnia, Herzegovina, en el que se colocó como la novena mejor del planeta en su división.

En entrevista, María Fernanda reconoció que por el momento no está asegurada su presencia en el certamen, así como en una concentración previa en Valencia, España (del 4 al 22 de agosto), pues debe pagar sus propios gastos de traslado, hospedaje y alimentación (poco más de 200 mil pesos), ya que la Federación Mexicana de Judo no cubre a los atletas de su categoría.

Por ahora solo tiene garantizados sus traslados nacionales a través del Instituto del Deporte, por lo que hizo la petición a quienes puedan apoyarla. “A todas las personas que se quieran sumar a mi equipo, se los agradecería muchísimo. Es un sueño que tengo desde el mi primer campeonato. El año pasado no se me dio, tengo la oportunidad de volver a intentarlo este año”, mencionó.

Es oportuno mencionar que, por falta de recursos, María Fernanda ya no pudo asistir a un primer evento internacional, el Panamericano en Canadá, a realizarse a partir del 19 de julio, pero esto no la desmotiva, pues se centra en el objetivo de poder ir al Mundial y hacer un buen papel.

“Debo estar muy enfocada en lo que quiero. Quiero tener una buena preparación, quiero hacer historia en el Judo mexicano. El Judo no tiene ninguna medalla a nivel mundial, y qué mejor que ser la primera y ser de Chiapas”, aseveró.

Para quienes deseen apoyarla, puso como medio de contacto sus páginas oficiales en Facebook (María Fernanda Cruz) e Instagram (Marifer Cruz 17).

Carrera ascendente

María Fernanda recordó que saltó al Judo luego de practicar por cinco años la Gimnasia Rítmica, y hasta el momento puede presumir logros como las dos medallas de oro consecutivas en Juegos Nacionales Conade (2022 y 2023), además de dos platas (2019 y 2021). Todavía tiene tres años más de elegibilidad por delante en las divisiones junior, para seguir incrementando su cosecha en nuestro país y en un futuro cercano pensar en subir a podios internacionales.

“Creo que mi carrera deportiva ha sido muy buena. No me considero la mejor, porque sé que muchos entrenan para eso, pero yo todavía no me considero así, aunque a mis 17 años puedo decir que he logrado muchas cosas, pero quiero ir por más, obtener una medalla panamericana, ser medallista mundial. Quiero llegar en un futuro a unos Juegos Olímpicos, tener medallas de Centroamericanos, Panamericanos, pero por el momento siento que voy bien, por el camino correcto y a seguir en esto del Judo”, sentenció.