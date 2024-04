Fernando, el niño que hace magia con el balón

Gambetas, recortes, potentes remates de pierna derecha y mucha velocidad son solo algunas de las cualidades de Fernando Uriel, niño que ha llevado su amor por el balón a otro nivel.

“El Futbol es algo que me llamó la atención y lo empecé a jugar desde pequeño. Mis papás me llevaron (a la academia), el Futbol es algo bonito”, cuenta el chico tras mostrar su destreza con la esférica en el campo de entrenamiento del fraccionamiento San Fernando, sede de la escuadra Tuzos Filial Tuxtla, del equipo Pachuca de Liga MX, a la cual pertenece.

Con 12 años de edad, el segundo de tres hijos de la familia Nañez Pérez representa la ilusión de miles de niños chiapanecos que ven a sus ídolos por la televisión y estudian sus movimientos y hasta sus festejos para replicarlos en la cancha, con el deseo llegar un día al terreno profesional.

Entrenamiento

Aunque su habilidad parece innata, lo cierto es que la ha potenciado con disciplina, pues entrena de dos a tres horas diarias, de lunes a jueves, mientras que los sábados y domingos va de un campo a otro para disputar partidos con la filial del Pachuca en Tuxtla Gutiérrez. “Empecé en Jaguares Negros con el profe Gustavo (Jiménez); siempre me ha entrenado él, desde los 5 años”, recuerda sonriente después de ejecutar algunas fantasías más con la pelota.

Cuenta que al estar en el campo es feliz y no se siente presionado por la responsabilidad de la competencia, ya que es algo con lo que debe aprender a convivir en aras de ir progresando. “Sabía que si llegaba a otro nivel iba a entrar a esto, y no me genera ningún tipo de presión”, agrega.

Ídolos

Neymar y Cristiano Ronaldo son los primeros futbolistas que se le vienen a la mente, pero también dice admirar a Fede Valverde (Real Madrid), uno de sus favoritos por su visión del juego, entrega y potente tiro de media distancia.

Si bien el Futbol ya no es un simple juego de niños para él, continúa paso a paso y con paciencia su camino hacia el sueño de estar en la primera división. En mayo de este año acudirá a un segundo filtro nacional con los Tuzos del Pachuca, club por el cual espera ser reclutado y de donde han salido varios de los mejores jugadores mexicanos de la actualidad, como Hirving “El Chucky” Lozano, Héctor Herrera o Erick Gutiérrez, por mencionar algunos.

Mientras eso sucede, Fernando deja un valioso mensaje para que más niños se animen a practicar alguna disciplina que los haga felices como a él patear un balón. “Deben intentar practicar algún deporte, tal vez tengan un don en eso y lo puedan mejorar. También por salud; hacer ejercicio te ayuda bastante para distraerte, desestresarte y quitarte algunos problemas por un rato, además de hacer amigos”, concluye antes de saltar al campo para pedir la pelota y tirar a gol.