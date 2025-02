Fernando Gago sigue siendo blanco de críticas

Fernando Gago, el técnico que abandonó a las Chivas en la Liga MX para ir a dirigir a Boca Juniors, hoy es el blanco de las críticas de los aficionados del cuadro xeneize.

Los seguidores de Boca no están satisfechos con el rendimiento del club y para muestra las palabras que ofrecieron el pasado fin de semana donde apenas le pegaron en casa 2-1 a Aldosivi en la fecha siete del torneo local.

Al momento, además de disputar la Copa Libertadores, los dirigidos por Gago marchan en el cuarto puesto de la tabla en el Futbol argentino con 14 puntos, por detrás de Estudiantes, Tigre y Argentinos Juniors.

Saliendo de la Bombonera, algunos aficionados de Boca Juniors expresaron su sentir por la actualidad del equipo, ante los micrófonos de Leandro Farías.

Ahí, se escuchó decir a los seguidores xeneizes: “La concha de tu madre, Gago”. “Gago no sabe nada de Futbol, Gago no entiendes nada, puteate tú solo”. “Lo que venía diciendo las últimas veces, con Gago no tenemos futuro, es un final anunciado como con (Jorge) Almirón. No transmite nada a los jugadores”.

En octubre del 2024, pese a haber negado pláticas con Boca Juniors, Fernando Gago dejó a las Chivas. El técnico argentino regresó a su país para dirigir al equipo en el que debutó como profesional, aunque a unos meses de su arribo, los resultados han quedado lejos de lo que la afición esperaba con su presencia en el banquillo.