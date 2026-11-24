Con una jornada de competencias que reunió a exponentes de distintas categorías, el domingo se celebró la edición 17 de la Copa Centro 2026, organizada por las Escuelas de Tae Kwon Do Panamericano Bienestar Social y Centro, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Panchón Contreras.

El evento se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y convivencia deportiva, con la participación de alumnos, entrenadores y familias que se dieron cita para disfrutar de las distintas modalidades de esta disciplina, en una competencia que también destacó por su trayectoria y aportación al desarrollo del Tae Kwon Do en Chiapas.

En entrevista, el director general de la Copa Centro, Alfredo Custodio Alvarado, expresó su satisfacción por el desarrollo de la competencia y agradeció el respaldo de quienes hicieron posible una nueva edición.

“Le quiero dar las gracias a todos los alumnos, padres de familia y entrenadores, al Colegio de Árbitros y a todo el ‘staff’ por el apoyo para que la Copa Centro siga siendo de los mejores eventos de Tae Kwon Do en Chiapas. Gracias a Dios, todo fue un éxito”, declaró.

Experiencia

El organizador destacó que alcanzar 17 ediciones representa una historia construida a través de generaciones de deportistas que han encontrado en esta justa un espacio para competir, aprender y fortalecer sus valores.

“Son 17 años ya de nuestro evento. Hay muchas historias detrás de cada edición; hemos visto pasar por aquí grandes campeones, niños y niñas que ahora son padres de familia, emprendedores, profesionistas, pero sobre todo, grandes personas con valores y personas de bien”, señaló.

En el programa deportivo, las actividades comenzaron con la modalidad de Exatlón Kids, que permitió a los más pequeños mostrar sus habilidades y entusiasmo. Posteriormente, se desarrollaron las competencias de formas en todas las categorías, así como los combates con petos electrónicos para los sectores de Olimpiada Nacional correspondientes a cintas negras.

Las distintas pruebas ofrecieron a los atletas la oportunidad de demostrar su preparación, su técnica y su disciplina, en una jornada que también permitió el intercambio deportivo entre las escuelas participantes.

Premiación

Uno de los momentos más destacados fue la premiación por equipos, encabezada por Alfredo Custodio Alvarado y el presidente nacional de Tae Kwon Do Panamericano, Édgar Tony Abarca Cabrera.

El primer lugar correspondió al Instituto Deportivo Marcial (IDEM), de Tuxtla Gutiérrez, que se proclamó campeón de la edición 17. Moo Do Chon Sin, de Tapachula, obtuvo el segundo puesto, mientras que Panamericano Interdisciplinario Tonalá completó el podio en la tercera posición.

Finalmente, Custodio Alvarado reconoció el respaldo de la iniciativa privada y de quienes se sumaron al desarrollo de este evento, y subrayó la importancia de impulsar actividades que contribuyan a la formación integral de las nuevas generaciones.

“Les agradezco su apoyo. Apoyar el deporte es apoyar a tener jóvenes más sanos de cuerpo y mente, y el contar con gente que se suma a la Copa Centro es muy gratificante”, concluyó.

Con esta edición la Copa Centro reafirmó su lugar como una de las competencias de mayor tradición en el Tae Kwon Do chiapaneco, manteniendo su compromiso con la promoción deportiva y la formación de atletas con valores.