Festejan en grande en el parque del Oriente

Cuatro intensas jornadas —marcadas por grandes esfuerzos y momentos emotivos— se vivieron durante el festejo del 11.º aniversario de la Acuática Máster Center (AMC), el cual tuvo como escenario la alberca del parque del Oriente de Tuxtla Gutiérrez.

Un total de 260 nadadores, pertenecientes a 16 diferentes clubes de diversos municipios, se dieron cita al campeonato que además fue avalado por la Aquatics México —afiliada a la World Aquatics— siendo selectiva para eventos nacionales y bajo la vigilancia de la juez internacional, Paola Rojas.

Lo anterior elevó el nivel de las competencias, destacando el interés de los atletas en categorías juveniles para dar marcas tope o bien buscando fogueo rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

No obstante, es oportuno aclarar que el certamen acuático reunió también a nuevos talentos en diferentes divisiones infantiles, así como a sirenas y tritones adultos que se mantienen activos.

Máster Center se corona

Al cabo de las extensas sesiones de pruebas, que incluyeron pruebas de alto nivel técnico y distancias, la puntuación final colocó al equipo organizador, Acuática Máster Center, en la primera posición con un total de dos mil 806.5 unidades.

El segundo puesto fue para El Delfín de Chiapas con mil 801.5 puntos, mientras que Axolotes Fit & Go completó el podio en 3.º con 865 unidades.

De las posiciones cuatro a la 16 se ubicaron: Club Janitzio (303 puntos), Marlin Sport (141), Aquatica Guerreros (122), Nadadores en Transferencia (101), Piscis de Tapachula (79), Acuática Villaflores (73), Rosarito Nadadores (72), Universidad Pablo Guardado Chávez (70), Control Total (64), Mantarrayas (39), Cocodrilos Enlef Tapachula (16), Aquashark Huixtla (15) y Undines Espíritus del Agua (cuatro).

Finalizadas las acciones en la alberca, Blanca Bringas, directora general de la AMC, encabezó la ceremonia de premiación, que consistió en la entrega de medallas al Top-15 por categoría, así como a campeones y subcampeones individuales, cerrando con la entrega de trofeos a los tres primeros lugares por equipos.