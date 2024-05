Festejo multitudinario en Torneo de Campeones

Con la participación de 543 nadadores —desde infantiles hasta adultos— se realizará el Torneo de Campeones con motivo del 49° aniversario del club deportivo El Delfín. La justa tendrá verificativo en la alberca del Centro de Entrenamiento de Tuxtla Gutiérrez, desde este viernes 17 y hasta el domingo 19 de mayo.

El club organizador informó de la presencia de 21 diferentes equipos de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Chiapas. Los inscritos son Acuática Arrecife, Acuática Master Center, Acuática Villaflores-ESGO, Amara Swim Tapachula, AT Nadadores, Axolotes Fit & Go, Club de Natación Escualos, Club Mantarrayas, Club Natación Monarca, Club Neptuno, Indetux, Lagartos Go Go Sport, Luzuka, Marlín Sports, Marlines, Nutrias del Isstech, Orcas de Chiapas, People Sports Comitán, Pingüinos de San Cristóbal, Titanes Team y El Delfín. Además, se contará con la participación de nadadores libres de Tamaulipas y Coatzacoalcos.

De igual manera, se dio a conocer que el evento anual contará con la presencia de Enrique y Alfredo Borrego, jueces de la World Aquatics que serán los encargados de sancionar la competencia. Las acciones arrancan este viernes 17 de mayo, a las 15:00 horas, mientras que el sábado 18 se efectuará la inauguración oficial a las 9:00 horas, para luego dar paso a la segunda ronda de pruebas infantiles y juveniles. El mismo día, a partir de las 16:15 horas, será el turno de la sesión exclusiva para atletas masters.

Finalmente, la cuarta y última jornada de acciones será el domingo a partir de las 9 de la mañana, cerrando con la ceremonia oficial de premiación, al mediodía.