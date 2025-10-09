Festejo pedestre por aniversario del Tec

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm), Campus Chiapas, presentó la convocatoria oficial de su carrera del 45º aniversario. La justa pedestre se llevará a cabo en distancia de 5 kilómetros, el domingo 9 de noviembre, a partir de las 7:30 de la mañana, con punto de salida y meta en el parque recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez.

Encabezó el anuncio oficial en las instalaciones de la misma institución educativa Manuel Villalobos, director del Tec de Monterrey de Chiapas, en compañía de autoridades de la misma institución como Eugenia Arrieta, directora de Liderazgo y Formación Estudiantil; Erik Méndez, coordinador de Grupos Estudiantiles; Rafael González Pineda, coordinador atlético deportivo; Alejandra Moela, embajadora de la carrera; Manuel Yáñez, asesor de admisiones, y la corredora Beatriz Dareka Pantoja, asesora de Atletismo.

En la presentación, Villalobos remarcó que el objetivo es fomentar un estilo de vida saludable y la convivencia familiar, como parte de las festividades por sus 45 años, recordando que iniciaron operaciones el 11 de agosto de 1980.

Asimismo, indicaron que el evento será con causa, pues parte de lo recaudado se donará a la asociación Cuenta Conmigo.

Bases de la competencia

Por su parte, Dareka Pantoja expuso las bases de la competencia, que tendrá como punto de salida el interior de Caña Hueca, por el estacionamiento número 3.

Desde este punto los participantes rodearán el parque capitalino hacia el bulevar Belisario Domínguez, tomando rumbo hacía el parque Bicentenario y retornando de ahí al punto de partida, donde estará instalada la meta.

Las categorías contempladas son libre varonil y femenil recreativa, con un cupo limitado a 600 participantes. En este sentido, se hizo el llamado no solo a la comunidad estudiantil, sino también a todos los exalumnos que pasaron por sus aulas y deseen sumarse a los festejos.

En cuanto a las inscripciones, informaron que tendrán un costo de 350 pesos y se pueden hacer en Market Tec, Prepa Tec y puntos de venta que se darán a conocer en redes sociales. Para mayores informes pueden comunicarse a los números 9616176021 y 9611921040.

El kit de corredor constará de número, playera y medalla conmemorativa, servicios médicos, hidratación y recuperación, y se podrá recoger los días viernes 7 y sábado 8 de noviembre, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en la Prepa Tec.

Respecto a la premiación, entregarán kits de regalos para los tres primeros lugares de cada categoría.