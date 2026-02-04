Fidalgo “confirmó” que jugará para la selección

El encargado de dar a conocer la decisión de Fidalgo fue Carlos Reinoso, leyenda del América. Álvaro Fidalgo, tras su salida del América, no quiso confirmar o desmentir la supuesta convocatoria de la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo.

La leyenda del América fue el encargado de “ventilar” al “Maguito” y “confirmó” que el mediocampista del Betis defenderá la camiseta del Tricolor.

¿Cómo se confirmó?

En su cuenta de X, Reinoso reveló que Fidalgo le prometió que cuando venga a jugar con la selección mexicana irá a visitarlo para hacer un asado.

“Álvaro me llamó para despedirse. Un chico diferente que entendió a la perfección el americanismo. Me prometió que cuando venga a la selección comeremos un asado en mi casa. Que te vaya muy bien, mijo”, escribió.

Con el mensaje del “Maestro” se reavivan los rumores que indican que Álvaro Fidalgo será convocado por Javier Aguirre para el duelo ante Portugal en el estadio Banorte.

Nelson Deossa dio la bienvenida a Fidalgo

Álvaro Fidalgo ya es futbolista del Betis, en donde se reencontrará Nelson Deossa, jugador al que se enfrentó en múltiples ocasiones y que ahora tendrá como compañero.

Las redes sociales del Betis compartieron un video en el que le preguntan al colombiano si sabe de quién se trata. Deossa contesta que sí y da la bienvenida al naturalizado mexicano.