Fidalgo envía un mensaje al antiamericanismo

Después de caer en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf frente a Pachuca, caer en la Liga MX estaba prohibido. Así lo dijo Álvaro Fidalgo, tras los cuartos de final del Clausura 2024.

“No me parecen nuestros mejores partidos. Habría que pasar así, cuando no vienes de tus mejores juegos, da igual como ganes, era una obligación. Después de lo que pasó en Concacaf hoy, era una obligación estar en semifinales, creo que esto va a ser un envión anímico para todos”, declaró el Maguito.

Fidalgo, uno de los referentes del actual América, envió un mensaje a todos sus aficionados, pero también lo hizo para el antiamericanismo, tras su pase a semifinales.

“Hoy hay que disfrutar, que disfrute el americanismo… del antiamericanismo, bueno, rabiarán un poquito. Voy a disfrutar, que también nos lo merecemos, porque trabajamos mucho, nos sentimos contentos y es momento de esperar”, aseveró.

Su futuro en América

“Quería decir una cosa, más allá de que no me preguntas ni nada, no paro de escuchar todo el rato, ya está, ya está fuera y la realidad es que ni siquiera yo sé que va a pasar, y si es verdad lo que hay o si no es verdad, parece que todos saben más que yo”, dijo el español.

Si bien, podrían llegar ofertas por Fidalgo, él se dijo concentrado en las Águilas y enfatizó que su único objetivo es ser campeón con los de Coapa.