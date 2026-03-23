Fidalgo y Ochoa, las novedades en el Tri

Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa son las principales novedades de la lista de 26 convocados de la selección mexicana que afrontará los partidos de preparación más importantes de cara a la Copa del Mundo del 2026, ante Portugal y Bélgica en este mes de marzo.

Para tapar las bajas de Marcel Ruiz y Luis Ángel Malagón, el estratega del Tri, Javier Aguirre, apostó por darle su primera convocatoria al exjugador del América que hoy juega en el Betis de España, así como regresar al “incansable” arquero que juega en el AEL Limassol de Chipre para conformar la tripleta de arqueros junto a Carlos Acevedo (Santos) y Raúl “Tala” Rangel (Chivas).

Otro de los aspectos que llama la atención es el regreso de Julián Quiñones a las convocatorias del Tri. El exdelantero del América se encuentra en un nivel destacado; peleando el campeonato de goleo con Ivan Toney y Cristiano Ronaldo.

Grandes ausentes

Santiago Giménez, y César “Chino” Huerta, son dos de los nombres que más preocupan a la interna del Tri, debido a que se mantienen en la última fase de su recuperación, por lo que el cuestionamiento es, si podrán llegar en buen momento futbolístico al mes de junio.

Mientras que en el caso de Diego Lainez, pese al momento que atraviesa con los Tigres, parece que de nueva cuenta, se quedará sin Mundial.

Otros jugadores que destacan en la lista son: Jorge Sánchez (PAOK) que regresa, Everardo López (Toluca), Érick Sánchez (América), la consolidación de Brian Gutiérrez (Chivas) y Guillermo “Memote” Martínez (Pumas).