Fiesta de goles en el arranque

Con una maratónica sesión de partidos, el torneo escolar Futbolito Bimbo 62 Aniversario puso en marcha su primera jornada en Tuxtla Gutiérrez, teniendo como sedes las canchas del Colegio Pablo Guardado Chávez y la José Vasconcelos School.

Acciones en el Oriente

En la cancha de la Pablo, el Centro Educativo Irlanda abrió su participación con triunfo de 2-0 sobre la primaria Francisco Villa, mientras que el representativo anfitrión firmó un 8-0 sobre Ángel Albino Corzo, y el Instituto Hispano Jaime Sabines goleó por 12-0 a la Francisco I. Madero.

Por otra parte, la primaria Mariano Matamoros superó por 11-3 al Colegio Japonés; Justo Sierra mostró contundencia al derrotar por 11-2 al Colegio Laureles, y el Colegio La Paz A venció por 10-1 a la Camilo Pintado A. Además, la Camilo Pintado B ganó por 6-3 frente al Colegio La Salle, y Cebech cerró con autoridad al imponerse por 11-1 ante la primaria Cuauhtémoc.

En uno de los encuentros más emocionantes se dio la victoria por 4-3 de Pablo Guardado Chávez B sobre Miguel Álvarez del Toro, en tanto que en la rama femenil el Centro Educativo Irlanda derrotó por 6-3 a Ángel Albino Corzo, y Justo Sierra venció por 3-1 al Instituto Hispano Jaime Sabines.

Zona Tuxtla Poniente

La JV School hizo valer su condición de local con un triunfo de 5-2 sobre Hampton School, mientras que la primaria Marcos Becerra y Leona Vicario protagonizaron un empate eléctrico de 2-2. Por su parte, Plan de Ayala dio un golpe de autoridad al imponerse por 5-0 ante la Unesco.

En más resultados, Instituto Andes goleó por 14-0 al Atlético Montessori; el Colegio Diego Rivera superó por 10-1 al Instituto Andes Femenil, y la Enrique Rodríguez Cano selló una victoria de 4-0 frente a Aquiles Serdán Alatriste Femenil.

La expectativa crece rumbo a la jornada 2, sesión a la que se sumará la American School como nueva sede en la zona Tuxtla Poniente.