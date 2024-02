Fiesta de goles por el respeto y la inclusión

Goles, camaradería y un poderoso mensaje de inclusión se hicieron sentir con la celebración del Torneo de Futbol de Talla Baja El Gigante de los Deportes 4.0, efectuado en las instalaciones del complejo deportivo Ultra Sports de Tuxtla Gutiérrez y en el cual Lobos de Ecatepec, Estado de México, se llevó el título de campeón a casa.

El certamen hexagonal fue organizado por Ismael Quintero Arzate, exseleccionado nacional por México en Futbol de Talla Baja para la Copa América de Perú, contando con el respaldo de la organización Amigos Pequeños de Chiapas, A. C., el Instituto del Deporte de Chiapas (Indeporte) y la Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas (AF7RACH).

Para dar vida a este evento estuvieron presentes los equipos Guerreros Aztecas de la Ciudad de México, Lobos de Ecatepec, Oaxaca TB, Leones del Pedregal, Selección Chiapas y el combinado Furia Neza. El acto inaugural fue una auténtica fiesta, con reconocidos futbolistas exprofesionales como el colombiano Franco Arizala (bicampeón con León de la Liga MX) y el chiapaneco Alejandro “Charro” Durán (exjugador de Jaguares), así como Eduardo Maximiliano García Betanzos, seleccionado nacional de Luchas Asociadas.

Además, se dieron cita autoridades e invitados especiales como el primer regidor de Tuxtla Gutiérrez, José Ranulfo Esquinca Kobeh; Delia María González Flandez, Ángel Torres Culebro, Raymundo Lara y Erika López Guzmán. También se contó con Horacio Ruiz, de Leones del Pedregal; Yanideth Rueda Vasquez, de Oaxaca; Eduardo Ortega, de Lobos Ecatepec, y Guillermo López, de Guerreros Aztecas.

Después de emotivos mensajes para los deportistas de talla baja y la correspondiente patada inaugural, se dio paso a la primera jornada de competencias. La representación de Chiapas brilló con goleada de 8-2 a Oaxaca y triunfo de 5-0 ante Furia Neza, para avanzar como primero de grupo. Oaxaca logró el otro pase del sector a semifinales, como segundo lugar, gracias a su victoria de 4-0 sobre Furia Neza.

En el otro grupo, Lobos de Ecatepec pasó en la primera posición y Guerreros de CDMX en la segunda, mientras que la escuadra local, Leones del Pedregal, quedó eliminada en la primera ronda. Ya en semifinales, Guerreros Aztecas venció a Chiapas por 7-2, y Lobos eliminó a Oaxaca por categórico 7-1.

La final

Para poner broche de oro a esta convivencia se llevó a cabo el encuentro definitivo del torneo, en el que Lobos de Ecatepec abrió el marcador con un potente disparo de fuera del área de Víctor Guadarrama, que superó la estirada del portero para el 1-0 sobre los Guerreros Azteca de CDMX.

El 2-0 para los del Estado de México llegó nuevamente de los botines de Guadarrama, esta vez con un magistral cobro de tiro libre a segundo poste, enviando la pelota al ángulo para levantar los aplausos desde las tribunas.

Antes de que concluyera la primera mitad, los de Ecatepec marcaron el 3-0 en otra gran acción de Guadarrama, que tras recuperar el balón en medio campo disparó con potencia para dejar sin oportunidad de reacción al arquero Guillermo López.

Al medio tiempo, Guerreros Azteca de la capital del país intentó reorganizarse con algunos cambios de posición y un fuerte regaño, sin lograr revertir la situación, pues apenas en el arranque del segundo tiempo Héctor Hernández anotó el 4-0 aprovechando un rebote en el área y llegando como flecha para empujar la esférica al fondo del arco.

El 5-0 también fue de la figura de la final, Víctor Guadarrama, quien apreció en el área para empujar un balón rechazado al centro por el guardameta capitalino. Guerreros finalmente pudo responder en una jugada colectiva que concluyó con potente tiro cruzado de Alexis González que superó la estirada del portero mexiquense para el 5-1.

Pero Lobos volvió a poner tierra de por medio en una contratejida entre Guadarrama y Hernández, que este último rubricó con tiro cruzado para el 6-1. Vino el silbatazo final y el festejo para los campeones mexiquenses, que recibieron la felicitación de sus rivales y el aplauso del público que asistió a presenciar el partido.

El organizador del certamen dirigió una palabras en la ceremonia de premiación, la cual se engalanó con la presencia del ganador del Premio Estatal del Deporte 2023 en Chiapas, Eduardo Maximiliano García Betanzos, quien alentó a los atletas a seguir con estos esfuerzos para dar visibilidad a la gente de talla baja de todo el país.

La estrella de la gran final, Víctor Guadarrama, se mostró feliz no solo por el campeonato obtenido sino por toda la experiencia vivida en tierras chiapanecas. “Es muy importante para toda la comunidad que se siente excluida, que a lo mejor van a las retas a jugar y no los quieren escoger o no les dan la importancia, y aquí vienen a divertirse. Es un torneo donde hay un premio, pero al final todos ganamos, el chiste es divertirse. La verdad es que se la rifaron con esto”, expresó.

De igual forma, Guillermo López López, jugador de Guerreros Aztecas, agradeció la celebración de este evento que promueve la inclusión y la amistad entre los asistentes. “Necesitamos que se abran espacios, que la gente que está en sus casas salga; aquí hay gente de talla baja que queremos que salgan, que jueguen con nosotros, que se diviertan. Aquí el equipo Leones nos abrió las puertas, las instalaciones, y nosotros los invitamos a que nos busquen y hagamos esto en grande”, afirmó.

Goles con causa

Tras la celebración del duelo definitivo del campeonato, Ismael Quintero Arzate compartió su satisfacción por haber cumplido el objetivo de dar visibilidad a la gente de talla baja, un proyecto que —dijo— no se acaba, pues hay mucho por hacer.

“Alguna vez me pregunté cuándo se iban a acabar las burlas hacia las personas de talla baja, y me dije que a lo mejor logrando una carrera profesional, teniendo una familia, un trabajo estable… a la mejor con eso, pero generaciones pasan y se van, crecen niños y el que ya habías concientizado, ahora hay uno nuevo. Entonces esto es constante, no es nada más de que este se terminó y ya, sino uno tras otro. Nuestros amigos de Ciudad de México, de Oaxaca, del Estado de México están haciendo su labor, que el deporte sirva como un medio de inclusión a las personas de talla baja”, declaró.

En este mismo tenor, hizo un llamado a las empresas para sumarse a este proyecto y apoye a los jugadores de talla baja y sus familias, que por el momento son quienes costean sus gastos de traslado, como en esta ocasión en que visitaron Chiapas no solo para divertirse sino para seguir promoviendo la inclusión. “Confíen en este proyecto de talla baja. No importa la edad que sea, nunca es tarde; yo a los 36 años comencé a conocer más de mi condición (acondroplasia)”, externó.

En el evento, Quintero estuvo acompañado por el doctor Luis García Velasco, originario de Toluca y quien precisó que la talla baja cumple los criterios de una discapacidad de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, siendo del tipo neuromotor permanente, por lo que invitó a la sociedad en general a promover una cultura de respeto e inclusión, así como a conocer un poquito más la condición.

“Son personas que, como nosotros, tienen las mismas cuestiones, pero un desarrollo diferente”, explicó el médico, y aconsejó a los padres que tienen hijos con esta discapacidad que no los escondan, pues muchos optan por dejarlos en casa en lugar de buscar su integración.