Fifteen Selected logra victoria clave

El conjunto de Fifteen Selected reafirmó su poderío ofensivo y continúa en la pelea por el liderato tras vencer por 32-7 a Raptors en partido correspondiente a la semana 9 del Torneo Silver Femenil de la Liga Uniflag de Tocho Bandera.

En más encuentros celebrados en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach, Pamboleras Jr. sumó una nueva victoria al imponerse por 21-0 sobre Unach, que no se presentó para este compromiso, y en el último juego de la jornada femenil, Raptors y Mustangs empataron a 6 puntos.

Por su parte, en el Torneo Silver Mixto, Mustangs Black superó por 19-18 a Mustangs White. En otro duelo clave, Diablitos derrotó por 20-14 a Amigajeros, para mantenerse entre los contendientes directos por puestos de “playoffs”.

Por su parte, Raptors impuso su ritmo y se llevó un importante triunfo de 38-20 ante DFT. Finalmente, Águilas del IMSS consiguió su primera victoria de la campaña al vencer por 14-0 a Amigajeros, en un partido en el que su defensiva lució sólida de principio a fin.

Con estos resultados, la competencia se mantiene al rojo vivo en ambas categorías. Fifteen Selected y South Crew siguen dominando el femenil, mientras que Mustangs Black, MG Team y Diablitos encabezan la pelea por el liderato del mixto, donde cada punto comienza a ser crucial en la carrera hacia la postemporada.