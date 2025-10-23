Fifteen Selected se luce en la semana 7

Las escuadras de Fifteen Selected y South Crew se mantienen en lo alto de la tabla general del Torneo Silver Femenil de la Liga Uniflag de Tocho Bandera, luego de una vibrante semana 7 que se disputó en el campo de Ciudad Universitaria de la Unicach.

La jornada abrió precisamente con una nueva demostración del poder ofensivo de Fifteen Selected, que derrotó por 38 puntos a 7 al representativo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, para reafirmarse entre los primeros lugares del certamen femenil. Las seleccionadas volvieron a mostrar solidez en ambos lados del campo y confirman que son candidatas serias al título al conseguir su sexta victoria.

En el otro duelo, Dolphins Youth superó por 7-0 a Dolphins Rookies en un enfrentamiento entre equipos de la misma organización, logrando así un triunfo importante para mantenerse en la pelea por zona media. Por su parte, Pamboleras Jr. dio un golpe de autoridad al vencer por 26-0 a Dolphins Youth, mostrando una defensiva impenetrable y un ataque que capitalizó cada oportunidad.

En tanto, el partido entre Dolphins Rookies y Tucanes Enlef terminó sin anotaciones (0-0), otorgando un punto a cada cuadro. En esta jornada no tuvo acción South Crew, que de cualquier forma se mantiene en el primer lugar, con 12 unidades y diferencia de +146, gracias a sus seis victorias y una sola derrota.

Victorias clave en mixto

En lo que se refiere al Torneo Silver Mixto, la sesión comenzó con el triunfo de Power Puff, que se impuso por 24-6 a Raptors. El equipo de los “poderosos” mantuvo su buena racha y se afianza en la parte alta de la clasificación, combinando una ofensiva efectiva con una defensa disciplinada.

La jornada cerró con dos encuentros más: Dolphins Family Team volvió a brillar con un contundente marcador de 28 puntos contra 6 sobre Águilas del IMSS, confirmando su recuperación en el torneo. Mientras que el cuadro de la Unicach se llevó una valiosa victoria por “score” de 12-7 sobre Tucanes Enlef, resultado que le permite escalar posiciones y mantenerse en la lucha por la fase final.

En esta división se mantiene en los tres primeros lugares las escuadras del MG Team, Mustangs Black y Mustangs White, con 10 unidades cada uno.