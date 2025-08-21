Figura de la Liga MX apunta a dirigir Puebla

El Club Puebla sumó al segundo entrenador cesado del Apertura 2025, después de terminar su relación laboral con Pablo Guede, quien dejó al equipo tras la derrota ante Atlético de San Luis.

Luego de la noticia, que fue confirmada por el mismo estratega en conferencia de prensa, el equipo camotero —que se encuentra en la parte baja de la clasificación— inició la búsqueda de un nuevo timonel.

Con conversaciones con varios prospectos, la dirigencia estaría muy cerca de cerrar a un histórico de la Liga MX, quien estaría de regreso en el banquillo con el objetivo de sumar unidades y volver al protagonismo.

Se trata de Hernán Cristante, exjugador de Toluca, con quien ya se han tenido conversaciones y una primera respuesta positiva por parte del argentino, quien se convirtió en una leyenda de los Diablos Rojos gracias a sus actuaciones.

Trascendió que Cristante ya habría aceptado el reto y faltarían solo detalles para ser presentado, viviendo una nueva experiencia tras su paso por Toluca y Bravos de Juárez.

La elección, que corre a cargo de Rafael García, llega en un momento importante, al ver a los camoteros enfrentar este miércoles el juego de los cuartos de final de la Leagues Cup ante Seattle, encuentro del que serán responsables Martín Bravo y Efraín Velarde.