Fin de semana de campeonato en Nascar México

Llegó la hora de conocer a los campeones del serial de autos “stock” más importante de Latinoamérica, Nascar México Series, que tendrá su gran final en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, escenario por quinta ocasión del cierre de temporada y punto culminante de los Playoffs 2025.

Con el nombre de Puebla 110, se efectuará la 14ª fecha, que pone punto final a la actual campaña. Son cuatro los contendientes que pelearán por el título de Nascar México, al igual que en Challenge Series.

Los finalistas de la categoría estelar son Alex de Alba, Julio Rejón, Max Gutiérrez y Germán Quiroga, mientras que por la Challenge van Diego Ortiz, Helio Meza, Giancarlo Vecchi y Santos Zanella Jr., quien se encuentra en esta última etapa faltando que se resuelva el recurso de apelación hacia el auto 39 de Víctor Barrales Jr., quien podría entrar a la pelea.

Escenario y programa

Utilizando el óvalo de 2 mil 60 metros de longitud, todos los pilotos clasificados a esta última etapa de Playoffs arriban en igualdad. Este domingo 9 de noviembre se llevará a cabo la competencia a 110 vueltas o 100 minutos, arrancando en punto de las 13:40 horas, tras la cual se conocerá a los campeones de la edición 2025 de Nascar México Series.