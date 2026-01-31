Final al límite en la Liga Municipal

La Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez vivirá este domingo su jornada más esperada con la disputa del tercero y definitivo partido de la gran final entre Liliana Carnicería y Caly 55, serie que ha mantenido una constante intensidad y paridad desde el inicio de la confrontación por el campeonato.

Luego de dos choques sumamente disputados, la serie quedó igualada. En el primer compromiso, Liliana Carnicería logró una victoria ajustada por pizarra de 9 carreras a 8; un duelo que se resolvió en los episodios finales gracias a su capacidad para responder en momentos determinantes y mantener la mínima ventaja hasta el último out.

La reacción de Caly 55 no se hizo esperar y en el segundo partido mostró solidez ofensiva y carácter competitivo para imponerse 11 carreras a 9, resultado que reflejó el dinamismo del encuentro y la capacidad del equipo para ajustar su estrategia, igualando la serie y obligando a un desenlace definitivo.

Con la serie empatada, ambos conjuntos llegan al tercer juego conscientes de que no hay margen de error. Cada lanzamiento y cada jugada tomarán un valor determinante en un duelo que definirá al campeón de la temporada, en un escenario que se ha convertido en referente del Softbol capitalino.

El encuentro decisivo se llevará a cabo este domingo a partir del mediodía en el campo de pelota de Caña Hueca, que se prepara para recibir a la afición y ser testigo de un choque de alto nivel. Liliana Carnicería apostará por su consistencia colectiva y experiencia, mientras que Caly 55 buscará aprovechar el impulso anímico obtenido en el segundo compromiso.

Todo está listo para un cierre que promete emociones de principio a fin. La Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez cerrará su temporada con un enfrentamiento que definirá al campeón y pondrá punto final a una serie marcada por la intensidad, el equilibrio y el espectáculo en el diamante.