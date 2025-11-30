Final cardiaca en Ultra Sport

La cancha de Ultra Sport volvió a convertirse en un punto de reunión para las nuevas generaciones del Futbol chiapaneco con la celebración de la final del Torneo Inifech, certamen que concluyó una edición marcada por la organización eficiente, el orden en cada jornada y el aprovechamiento de un espacio deportivo que sigue consolidándose por su calidad y comodidad para jugadores y aficionados.

La disputa por el tercer lugar abrió la actividad con un duelo vibrante entre Pumas y Necaxa, dos planteles que mostraron determinación desde el silbatazo inicial. El conjunto universitario encontró su mejor versión a través de Fernando García, quien firmó un doblete que terminó inclinando la balanza.

Su capacidad para atacar espacios y definir con precisión permitió que Pumas mantuviera el control del encuentro, pese a la insistencia del rival. Necaxa respondió mediante un tanto de Fabián Sánchez, que recortó distancias y encendió el cierre, pero la reacción no fue suficiente y el marcador finalizó 2-1, dejando a los felinos con un merecido tercer puesto.

Gran final

El ambiente se elevó todavía más para la gran final, en la que Monterrey y Cruz Azul protagonizaron una batalla equilibrada, intensa y con emociones en ambos arcos. Las escuadras apostaron por ritmos altos, transiciones veloces y presión constante, lo que derivó en un choque cerrado que terminó con un 2-2 justo por lo mostrado en la cancha. Cada equipo tuvo momentos de dominio y ambos supieron responder ante las adversidades, lo que derivó en un cierre cargado de tensión.

La figura más destacada del duelo fue Jonathan Laguna, elemento determinante para que Monterrey lograra igualar el marcador en los minutos clave. Su carácter y su lectura de juego permitieron que los regiomontanos evitaran la derrota para mandar todo a la tanda de penales, instancia en la que volvieron a lucir serenidad. Desde los once pasos, Monterrey fue más certero y terminó por quedarse con el campeonato ante un Cruz Azul que también dejó una gran imagen a lo largo del torneo.

El Inifech volvió a demostrar una gestión sólida, con logística puntual y un desarrollo que favoreció el nivel competitivo de cada categoría. El uso de las instalaciones de Ultra Sport fue un acierto total, pues la superficie, la iluminación y el flujo constante de espectadores crearon un entorno ideal para cerrar una edición memorable.

Cancha

Ultra Sport continúa posicionándose como un espacio que impulsa eventos bien estructurados y con proyección para las futuras generaciones. Los dirigentes indicaron que todos los torneos son bienvenidos, por lo que se espera más actividad en este espacio deportivo.