Final de alarido en el nocturno libre

La cancha de Futbol de Altura Sears fue el escenario de una auténtica final de alarido, en la que Los de la U y Cupra protagonizaron un duelo intenso, cargado de emociones y cambios de rumbo, correspondiente a la gran final del torneo nocturno libre de la Liga Palapa de Futbol 7, encuentro que mantuvo al público atento hasta los últimos minutos.

Desde el silbatazo inicial, ambos equipos mostraron disposición ofensiva y una marcada intensidad en cada sector del campo. Cupra fue el primero en reflejar su dominio, cuando al minuto 12 Jeriel Bistrain aprovechó un espacio en zona ofensiva para definir con precisión y adelantar a su escuadra, dándole confianza a su planteamiento inicial.

La respuesta de Los de la U no tardó en llegar. Apenas tres minutos después, al minuto 15, Joel Jiménez apareció en el área para emparejar las acciones, devolviendo el equilibrio y elevando el ritmo del partido. Sin embargo, antes del cierre de la primera mitad, nuevamente Jeriel Bistrain se hizo presente en el marcador para Cupra, firmando su doblete, para colocar el 2-1 parcial con el que se fueron al descanso.

Segundo tiempo

Para la segunda mitad, el desarrollo del juego cambió de manera notable. Cupra optó por replegar líneas y proteger la ventaja durante prácticamente todo el complemento, decisión que le cedió la posesión del balón a Los de la U, que asumieron el protagonismo ofensivo y comenzaron a generar mayor presión sobre el arco rival.

La insistencia tuvo recompensa en la recta final. A cinco minutos del final, Mauricio Martínez logró el tanto del empate, encendiendo nuevamente el encuentro y desatando la euforia en la tribuna. Con el impulso anímico a su favor, Los de la U aprovecharon un tiro de castigo a tres minutos del cierre, con el que Joel Jiménez concretó la remontada y selló el 3-2 definitivo.

Con este resultado, Los de la U se proclamaron campeones del torneo nocturno libre de la Liga Palapa de Futbol 7, luego de una final que destacó por su intensidad, emociones constantes y un cierre dramático que confirmó por qué este certamen se ha convertido en uno de los más atractivos del Futbol 7 nocturno.

Geovani Abadía Hau fue el encargado de premiar a los monarcas e invitó a los equipos a formar parte de la siguiente edición, que comenzará en el mes de enero del 2026.