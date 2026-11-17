En una final llena de emociones, intensidad y grandes anotaciones, Pro Gym se proclamó campeón del Torneo Titan League MX, luego de vencer por 3-1 a Don Gato, en un encuentro que tuvo un cierre espectacular y en el que la capacidad de reacción terminó marcando la diferencia.

Desde el silbatazo inicial, ambos conjuntos saltaron a la cancha con la intención de quedarse con el campeonato. Fue Don Gato el equipo que consiguió tomar la iniciativa y encontró recompensa con el gol de Erick Gutiérrez, quien se encargó de abrir el marcador para colocar el 1-0.

Ventaja mínima

Con la ventaja a su favor, Don Gato consiguió mantener el resultado durante el primer tiempo, mostrando orden para contener los intentos de su rival. Pro Gym, por su parte, tuvo que remar contra corriente y buscar alternativas para cambiar el rumbo del compromiso.

Voltereta

La historia dio un giro en la parte complementaria. Cuando parecía que el partido se encaminaba a una definición cerrada, apareció Óscar Penagos (quien además consiguió el título de goleo con 29 dianas) para cambiar el panorama con una extraordinaria anotación. El jugador de Pro Gym sacó un auténtico golazo que significó el 1-1 y devolvió la confianza a su escuadra.

El empate modificó por completo el desarrollo de la final. Pro Gym encontró mayor confianza y comenzó a aprovechar los espacios, hasta que Alejandro Martínez apareció para marcar el segundo tanto y concretar la remontada, colocando el 2-1 que desató la celebración de sus compañeros.

Don Gato intentó reaccionar ante la desventaja, pero Pro Gym ya había encontrado el camino para controlar el encuentro. Fue nuevamente Óscar Penagos quien se hizo presente en el marcador para firmar su doblete y colocar el 3-1 definitivo, sentenciando así el duelo.

La gran final representó el cierre de una Titán League MX, que reunió a los equipos participantes en busca de la máxima distinción del certamen y tuvo como protagonistas a dos escuadras que llegaron hasta el último compromiso con la ilusión de conquistar el título.