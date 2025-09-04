Final del Torneo Empresarial se posterga

La Liga Palapa de Futbol 7 tomó la determinación de posponer la gran final del Torneo Empresarial, luego de que una fuerte tormenta eléctrica afectara la zona norte de Tuxtla Gutiérrez la noche del martes, lo que hizo imposible el desarrollo del encuentro en condiciones seguras para los jugadores y el público.

El esperado duelo que definiría al campeón del certamen estaba programado para llevarse a cabo en la cancha de Fundamat, sin embargo, el clima obligó a los organizadores a tomar medidas preventivas y resguardar la integridad de todos los involucrados.

Tras reunirse con los representantes de los equipos finalistas, se llegó a un acuerdo en el que se priorizó la seguridad sobre cualquier otro aspecto. Tanto Assistel como Deportivo Trinidad coincidieron en que lo mejor era no arriesgar a sus futbolistas, cuerpo técnico y aficionados, ante la presencia de rayos y la intensa lluvia registrada.

Nueva fecha

El compromiso quedó oficialmente reprogramado para el próximo martes 9 de septiembre, manteniendo la misma sede y horario, por lo que el silbatazo inicial está previsto para las 21:00 horas. Con esta decisión se busca garantizar que el partido se dispute en condiciones óptimas y con la calidad que merece una final de esta magnitud.

La Liga Palapa informó que se respetarán todos los registros y acreditaciones, por lo que los aficionados que ya tenían contemplado asistir podrán hacerlo sin contratiempos. Asimismo, se confirmó que la logística y los operativos permanecerán sin cambios, para asegurar una jornada ordenada y con un ambiente familiar.

Este torneo empresarial ha reunido a distintas escuadras representativas de empresas locales, ofreciendo encuentros competitivos y llenos de emoción. Ahora, la expectativa se eleva aún más, ya que ambos conjuntos llegarán con más tiempo de preparación y con el objetivo de cerrar la temporada de la mejor manera posible.

Se espera una gran asistencia para este compromiso, que promete ser un espectáculo digno de una final. Los organizadores reiteraron su invitación a los aficionados para que respalden a sus equipos y disfruten un duelo en el que el talento y el espíritu deportivo serán los protagonistas.