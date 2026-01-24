Final varonil entra en su punto máximo

La final varonil de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez vivirá este domingo un capítulo determinante, cuando Liliana Carnicería y Caly 55 se enfrenten en el segundo juego de la serie, programado para las 11 de la mañana en el campo de pelota de Caña Hueca, escenario que se prepara para una jornada cargada de tensión y emociones.

Liliana Carnicería llega con la ventaja tras imponerse en el primer duelo por 8 carreras a 7, en un partido que se resolvió hasta el último lanzamiento y que dejó en evidencia la paridad existente entre ambas novenas. Ese resultado coloca al conjunto carnicero a una sola victoria de proclamarse campeón de la categoría, mientras que Caly 55 está obligado a ganar para forzar a un tercero y definitivo encuentro.

Acciones

El primer juego fue una auténtica batalla ofensiva. Desde las entradas iniciales, Caly 55 tomó la iniciativa en la pizarra, aprovechando errores defensivos y turnos productivos que le permitieron presionar desde temprano. Sin embargo, Liliana Carnicería mostró carácter y capacidad de ajuste, respondiendo con bateo oportuno y un corrido de bases inteligente que le permitió mantenerse siempre en la pelea.

Conforme avanzaron los “innings”, el partido se convirtió en un constante intercambio de carreras. Caly volvió a colocarse al frente a mitad del encuentro gracias a batazos de largo alcance y una ofensiva constante, pero no logró despegarse definitivamente. Esa falta de contundencia fue capitalizada por su adversario, que mantuvo la calma y encontró el momento justo para empatar y darle la vuelta al marcador en un episodio clave, en el que la paciencia en el plato y el contacto oportuno marcaron la diferencia.

La recta final fue dramática. Caly 55 recortó distancias y puso corredores en circulación, presionando hasta el último episodio. No obstante, la defensiva de Liliana Carnicería respondió con solvencia, cerrando los espacios y concretando los “outs” necesarios para asegurar una victoria mínima, pero sumamente valiosa.

Siguiente encuentro

De cara al segundo juego, se espera un duelo aún más intenso. Liliana Carnicería buscará repetir la fórmula de orden ofensivo y solidez defensiva para cerrar la serie y alzarse con el campeonato. Caly 55, por su parte, apostará por una ofensiva agresiva desde el arranque, consciente de que no hay margen de error y que una derrota significaría el fin del camino.

Todo está listo para que Caña Hueca vuelva a vibrar con una final que ha destacado por su equilibrio, emoción y alto nivel competitivo, confirmando el buen momento que atraviesa la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez.