Finalistas definidos en la Liga Uniflag

La Liga Uniflag vivió una jornada electrizante con la disputa de las semifinales del campeonato Open Mixto —en sus Conferencias A y B—, además de las semifinales del Open Varonil, duelos celebrados en el emparrillado sintético de la Unicach, los cuales definieron a los equipos que pelearán por los títulos de esta temporada.

Finalistas de conferencia

En el Open Mixto, la Conferencia A dejó como primer finalista a Borregos Jr., que impuso condiciones con una victoria de 21-0 sobre MG Team.

En la otra llave, Mustangs mostró contundencia ofensiva y derrotó por 42-13 a Toros, resultado que lo colocó en la final del sector, en la que se enfrentará a Borregos Jr.

La Conferencia B también quedó lista para su encuentro definitivo, pues Toxic dio un golpe de autoridad al vencer por 26-6 a Power Puff, manteniendo vivas sus aspiraciones de coronarse.

Más tarde, Jaguares de la Unicach y Diablitos protagonizaron uno de los partidos más cerrados de la jornada, resuelto en los últimos minutos con triunfo escarlata de 18-14. Con esto, Diablitos obtuvo el último boleto disponible y se medirá con Toxic.

Acción del Open varonil

El campeonato de la categoría open varonil también se tuvo una ronda semifinal de alta exigencia, en la que Mustangs superó por 32-25 a Jaguares de la Unicach en un duelo intenso, con intercambio constante de anotaciones.

En la segunda llave, Diablitos mantuvo su buen momento competitivo y derrotó por 40-24 a Toros para instalarse en la final varonil. De esta manera, Mustangs y Diablitos protagonizarán la disputa por el título del Open Varonil.

Tochos en TNT Mixto

La jornada se complementó con actividad del campeonato TNT Mixto, donde Cañoneros venció por 14-6 a Unicach Next Gen, Mustangs por 32-0 a Conalepo y MG Team por 21-0 a Pollitos FC, resultados que mantienen cerrada la competencia en esta categoría.

Jornada de campeonato

Con los finalistas ya definidos, la Liga Uniflag entra en su etapa culminante, en la que los mejores equipos buscarán coronar su temporada con acciones intensas hasta la última jugada. Se espera que en próximas horas la directiva del campeonato, que encabeza Gilberto Carbonel Gómez, dé a conocer los horarios de los encuentros, a disputarse el próximo sábado 13 de junio.