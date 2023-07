Finaliza el campeonato 200 Millas México

La cuarta edición de la competencia 200 Millas México La Huella del Jaguar 2023 culminó con éxito este fin de semana en el estado de Oaxaca. Roberto Meier se adjudicó el bicampeonato al terminar en primer lugar. Los chiapanecos Óscar de los Santos y Juan Diego Robles fueron descalificados al no completar de forma correcta el circuito, debido a una equivocación en el último tramo.

De los Santos y Robles, del club Trotamundos de Chiapas, después de haber estado en segundo y tercer puesto el 90 % de la carrera, perdieron sus posiciones de manera oficial. Los representantes del estado, al llegar al punto del Cacalote, aún conservaban sus lugares, pero tomaron otra ruta y terminaron por extraviarse, 30 kilómetros antes de llegar a la meta.

Diego fue el que intentó hacer un reporte en el que decía que se encontraban perdidos, pero al no tener señal, no fue fácil que les dieran indicaciones. Finalmente, retornaron y culminaron la carrera con aproximadamente 360 kilómetros recorridos. Para su mala fortuna, al no haber pasado por dos puntos de control perdieron sus sitios, debido a las reglas del evento.

Por su parte, el chiapaneco Yefri Alegría culminó su participación dando todo en cada kilómetro, pero no alcanzó a subirse al podio. La primera posición fue para el bicampeón Roberto Meier, atleta que ha obtenido una seguidilla de triunfos en los últimos meses, pues fue él mismo quien conquistó el Ultramaratón Non Stop en Isla Mujeres, Quintana Roo.

A pesar de no tener un puesto oficial, el club Trotamundos (al cual pertenecen los corredores oriundos de Chiapas) felicitó a Óscar de los Santos y a Diego Robles por el esfuerzo demostrado, ya que si no hubiera sido por la equivocación, habrían conseguido un sitio entre los primeros tres lugares de esta competencia que reunió a los mejores maratonistas del país.